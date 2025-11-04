Швейцарський трейдер Gunvor, заснований Торбйорном Тьорнквістом, домовився про купівлю міжнародних активів російського «Лукойлу», який потрапив під санкції США. Угода може перетворити Gunvor на одного з найбільших енергетичних гравців світу, якщо її схвалять США та Велика Британія, пише WSJ.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- 71-річний шведський мільярдер Торбйорн Тьорнквіст близький до однієї з найбільших угод у своїй кар’єрі. Gunvor отримає мережі автозаправок у США та Європі, нафтопереробні заводи і родовища на Близькому Сході й у Центральній Азії.
- Ціна угоди не розголошується, але, за оцінками банкірів, вартість активів може сягати $20 млрд. Компанія подала запити на дозвіл угоди до санкційних органів США та Великої Британії.
- За даними співрозмовників Bloomberg, компанія може профінансувати операцію частково за рахунок майбутніх прибутків.
- У 2023 році Gunvor отримала $729 млн чистого прибутку при виторгу у $136 млрд – один із найкращих результатів в історії компанії.
- Для російського «Лукойлу» це рішення дає змогу позбутися проблемного закордонного бізнесу, а для Тьорнквіста – суттєво розширити імперію Gunvor.
- Водночас угода може відновити увагу до минулого Gunvor – компанія створювалася у 1990-х у партнерстві з російським бізнесменом Геннадієм Тимченком, близьким до Володимира Путіна, зазначило видання.
- Проте Gunvor відкидає будь-які припущення, що «Лукойл» зможе викупити активи після завершення війни.
Контекст
Gunvor – одна з найбільших приватних компаній світу у торгівлі енергоресурсами. Її заснували у 1997 році Торбйорн Тьорнквіст і Геннадій Тимченко. Після запровадження санкцій США проти Тимченка у 2014 році Тьорнквіст викупив частку Тимченка, продав російські активи й переорієнтувався на СПГ і ринок США. Хоча Gunvor певний час залишався експортером російської нафти, після вторгнення Росії в Україну компанія суттєво скоротила співпрацю з країною-агресором.
23 жовтня президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти «Лукойлу», «Роснафти» та їхніх дочірніх компаній. До санкційного списку потрапило понад 30 підрозділів обох корпорацій, включно з нафтовими родовищами, газовими й нафтопереробними заводами по всій Росії.
На «Роснафту» та «Лукойл» припадає приблизно половина добового видобутку нафти в Росії. Зокрема, «Роснафта» забезпечує близько 17% доходів російського бюджету.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.