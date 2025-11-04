Швейцарський трейдер Gunvor, заснований Торбйорном Тьорнквістом, домовився про купівлю міжнародних активів російського «Лукойлу», який потрапив під санкції США. Угода може перетворити Gunvor на одного з найбільших енергетичних гравців світу, якщо її схвалять США та Велика Британія, пише WSJ .

Деталі

71-річний шведський мільярдер Торбйорн Тьорнквіст близький до однієї з найбільших угод у своїй кар’єрі. Gunvor отримає мережі автозаправок у США та Європі, нафтопереробні заводи і родовища на Близькому Сході й у Центральній Азії.

Ціна угоди не розголошується, але, за оцінками банкірів, вартість активів може сягати $20 млрд. Компанія подала запити на дозвіл угоди до санкційних органів США та Великої Британії.

За даними співрозмовників Bloomberg, компанія може профінансувати операцію частково за рахунок майбутніх прибутків.

У 2023 році Gunvor отримала $729 млн чистого прибутку при виторгу у $136 млрд – один із найкращих результатів в історії компанії.

Для російського «Лукойлу» це рішення дає змогу позбутися проблемного закордонного бізнесу, а для Тьорнквіста – суттєво розширити імперію Gunvor.

Водночас угода може відновити увагу до минулого Gunvor – компанія створювалася у 1990-х у партнерстві з російським бізнесменом Геннадієм Тимченком, близьким до Володимира Путіна, зазначило видання.

Проте Gunvor відкидає будь-які припущення, що «Лукойл» зможе викупити активи після завершення війни.

Контекст

Gunvor – одна з найбільших приватних компаній світу у торгівлі енергоресурсами. Її заснували у 1997 році Торбйорн Тьорнквіст і Геннадій Тимченко. Після запровадження санкцій США проти Тимченка у 2014 році Тьорнквіст викупив частку Тимченка, продав російські активи й переорієнтувався на СПГ і ринок США. Хоча Gunvor певний час залишався експортером російської нафти, після вторгнення Росії в Україну компанія суттєво скоротила співпрацю з країною-агресором.

23 жовтня президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти «Лукойлу», «Роснафти» та їхніх дочірніх компаній. До санкційного списку потрапило понад 30 підрозділів обох корпорацій, включно з нафтовими родовищами, газовими й нафтопереробними заводами по всій Росії.

На «Роснафту» та «Лукойл» припадає приблизно половина добового видобутку нафти в Росії. Зокрема, «Роснафта» забезпечує близько 17% доходів російського бюджету.