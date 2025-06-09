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Сплата податків у сфері інтернет-послуг зросла на 48% у першому кварталі – Гетманцев

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

За підсумками першого кварталу, сума сплачених податків у секторі надання інтернет-послуг зросла на 48%, до 1,187 млрд грн, проти 800 млн грн в аналогічному періоді 2024-го. Про це повідомив народний депутат, голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

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Ключові факти

  • За словами Гетманцева, сфера інтернет-послуг демонструє позитивні зрушення в детінізації: зарплати зростають, а «тінь» зникає.
  • За підсумками січня – березня, сума сплачених податків у галузі зросла на 48%, до 1,187 млрд грн, у 2025-му.
Сплата податків у сфері інтернет-послуг зросла на 48% у першому кварталі – Гетманцев /Фото 1

Фото: Данило Гетманцев / Telegram

  • Значне зростання спостерігається серед юридичних осіб, тоді як ФОПи показали спад.
  • Також більшість компаній у цій сфері суттєво підвищили зарплати в четвертому кварталі 2024-го та першому кварталі 2025-го. Лише близько 10 компаній продовжують платити на рівні 10 000 грн при середніх зарплатах в країні більше 24 000 грн, додав Гетманцев.

Контекст

Доходи ринку фіксованого інтернету в Україні впали на 30%, до 4,3 млрд грн, у четвертому кварталі 2024 року. Це найнижчий показник із 2022-го, свідчать результати аналізу, представлені в дашборді BRDO на основі звітності НКЕК. Падіння доходів відбулося на тлі трактування податкової про заборону інтернет-провайдерам працювати за спрощеною системою оподаткування, зазначили в BRDO. За доходами лідерами залишаються: «Укртелеком» (1,6 млрд грн), «Київстар» (1,5 млрд грн), «Воля» (0,83 млрд грн), «Датагруп» (0,69 млрд грн).

Кількість користувачів фіксованого інтернету скоротилася на 3,5%, до 8,2 млн абонентів, проти першого півріччя 2024-го. Водночас понад 40% компаній не надали інформацію про свою абонентську базу – найвищий рівень неповноти звітності з 2021-го, що може вказувати на регуляторний шок.

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