По итогам первого квартала, сумма уплаченных налогов в секторе предоставления интернет-услуг выросла на 48%, до 1,187 млрд грн, по сравнению с 800 млн грн за аналогичный период 2024-го. Об этом сообщил народный депутат, глава профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Ключевые факты

По словам Гетманцева, область интернет-услуг демонстрирует положительные сдвиги в детенизации: зарплаты растут, а «тень» исчезает.

По итогам января – марта, сумма уплаченных налогов в отрасли выросла на 48%, до 1,187 млрд грн, в 2025 году.

Фото: Даниил Гетманцев/Telegram

Значительный рост наблюдается среди юридических лиц, тогда как ФЛП показали спад.

Также большинство компаний в этой сфере существенно повысили зарплаты в четвертом квартале 2024-го и в первом квартале 2025-го. Только около 10 компаний продолжают платить на уровне 10 000 грн при средних зарплатах в стране более 24 000 грн, добавил Гетманцев.

Контекст

Доходы рынка фиксированного интернета в Украине упали на 30%, до 4,3 млрд грн, в четвертом квартале 2024 года. Это самый низкий показатель с 2022 года, свидетельствуют результаты анализа, представленные в дашборде BRDO на основе отчетности НКЭК. Падение доходов произошло на фоне трактовки налоговой о запрещении интернет-провайдерам работать по упрощенной системе налогообложения, отметили в BRDO. По доходам лидерами остаются: «Укртелеком» (1,6 млрд грн), «Киевстар» (1,5 млрд грн), «Воля» (0,83 млрд грн), «Датагруп» (0,69 млрд грн).

Число пользователей фиксированного интернета сократилось на 3,5%, до 8,2 млн абонентов, против первого полугодия 2024-го. В то же время более 40% компаний не предоставили информацию о своей абонентской базе – самый высокий уровень неполноты отчетности с 2021-го, что может указывать на регуляторный шок.