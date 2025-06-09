Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Уплата налогов в сфере интернет-услуг выросла на 48% в первом квартале – Гетманцев

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

По итогам первого квартала, сумма уплаченных налогов в секторе предоставления интернет-услуг выросла на 48%, до 1,187 млрд грн, по сравнению с 800 млн грн за аналогичный период 2024-го. Об этом сообщил народный депутат, глава профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.

Ключевые факты

  • По словам Гетманцева, область интернет-услуг демонстрирует положительные сдвиги в детенизации: зарплаты растут, а «тень» исчезает.
  • По итогам января – марта, сумма уплаченных налогов в отрасли выросла на 48%, до 1,187 млрд грн, в 2025 году.
Уплата налогов в сфере интернет-услуг выросла на 48% в первом квартале – Гетманцев /Фото 1

Фото: Даниил Гетманцев/Telegram

  • Значительный рост наблюдается среди юридических лиц, тогда как ФЛП показали спад.
  • Также большинство компаний в этой сфере существенно повысили зарплаты в четвертом квартале 2024-го и в первом квартале 2025-го. Только около 10 компаний продолжают платить на уровне 10 000 грн при средних зарплатах в стране более 24 000 грн, добавил Гетманцев.

Контекст

Доходы рынка фиксированного интернета в Украине упали на 30%, до 4,3 млрд грн, в четвертом квартале 2024 года. Это самый низкий показатель с 2022 года, свидетельствуют результаты анализа, представленные в дашборде BRDO на основе отчетности НКЭК. Падение доходов произошло на фоне трактовки налоговой о запрещении интернет-провайдерам работать по упрощенной системе налогообложения, отметили в BRDO. По доходам лидерами остаются: «Укртелеком» (1,6 млрд грн), «Киевстар» (1,5 млрд грн), «Воля» (0,83 млрд грн), «Датагруп» (0,69 млрд грн).

Число пользователей фиксированного интернета сократилось на 3,5%, до 8,2 млн абонентов, против первого полугодия 2024-го. В то же время более 40% компаний не предоставили информацию о своей абонентской базе – самый высокий уровень неполноты отчетности с 2021-го, что может указывать на регуляторный шок.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні