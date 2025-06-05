Доходи ринку фіксованого інтернету в Україні впали на 30% – до 4,3 млрд грн у четвертому кварталі 2024 року. Це найнижчий показник із 2022-го, свідчать результати аналізу, представлені в дашборді BRDO на основі звітності НКЕК.
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Деталі
- Падіння доходів відбулося на тлі трактування податкової про заборону інтернет-провайдерам працювати за спрощеною системою оподаткування, зазначили в BRDO.
- Кількість користувачів фіксованого інтернету скоротилася на 3,5% – до 8,2 млн абонентів порівняно з першим півріччям 2024 року. Водночас понад 40% компаній не надали інформацію про свою абонентську базу – найвищий рівень неповноти звітності з 2021-го, що може вказувати на регуляторний шок.
- Концентрація ринку десяткою найбільших постачальників за доходами зросла на кілька процентних пунктів. На кінець 2024 року вони акумулюють 30,1% сукупних доходів. Попри зростання, цей показник все ще свідчить про відносно низьку концентрацію і конкурентність на ринку фіксованого інтернету.
- До списку лідерів додались «Фарлеп-Інвест» і «Тенет», а «Мега Лінк» і «Гігатранс Україна» вибули з нього.
- За доходами лідерами залишаються: «Укртелеком» (1,6 млрд грн), «Київстар» (1,5 млрд грн), «Воля» (0,83 млрд грн), «Датагруп» (0,69 млрд грн).
- За кількістю абонентів лідирують: «Київстар» (1,15 млн), «Укртелеком» (445 000), «Воля» (391 000), «Хоум-Нет» (209 000), «Фарлеп-Інвест» (149 000).
- «Заборона «спрощенки» стала каталізатором змін на ринку фіксованого інтернету. Ми уже бачимо різке падіння доходів, неповноту звітності та перші ознаки переформатування ринку. Це тривожні сигнали, що ставлять під загрозу конкуренцію в галузі й доступність інтернету для населення», – прокоментував Ігор Самоходський, керівник сектору «ІТ та Телеком» в BRDO.
Контекст
Наприкінці липня 2024 року провайдери фіксованого інтернету отримали листи від Державної податкової служби, що вони не мають права працювати на спрощеній системі оподаткування. У розпорядженні Forbes є десяток таких листів до компаній семи областей. Деякі отримали рішення ДПС про повне зняття їх зі спрощеної системи.
Заборона працювати на «спрощенці» з’явилася 1 січня 2022-го. У травні 2024 року ДПС поставила дедлайн провайдерам: перейти на загальну систему оподаткування до 20 вересня 2024-го, інакше реєстрацію компанії анулюють. Таким чином податок для провайдерів підніметься з 5% на оборот до 18% від прибутку та 20% ПДВ.
Що цей хід податківців означатиме для ринку фіксованого інтернету в Україні та як він влаштований, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.
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