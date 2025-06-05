Доходи ринку фіксованого інтернету в Україні впали на 30% – до 4,3 млрд грн у четвертому кварталі 2024 року. Це найнижчий показник із 2022-го, свідчать результати аналізу, представлені в дашборді BRDO на основі звітності НКЕК.

Деталі

Падіння доходів відбулося на тлі трактування податкової про заборону інтернет-провайдерам працювати за спрощеною системою оподаткування, зазначили в BRDO.

Кількість користувачів фіксованого інтернету скоротилася на 3,5% – до 8,2 млн абонентів порівняно з першим півріччям 2024 року. Водночас понад 40% компаній не надали інформацію про свою абонентську базу – найвищий рівень неповноти звітності з 2021-го, що може вказувати на регуляторний шок.

Концентрація ринку десяткою найбільших постачальників за доходами зросла на кілька процентних пунктів. На кінець 2024 року вони акумулюють 30,1% сукупних доходів. Попри зростання, цей показник все ще свідчить про відносно низьку концентрацію і конкурентність на ринку фіксованого інтернету.

До списку лідерів додались «Фарлеп-Інвест» і «Тенет», а «Мега Лінк» і «Гігатранс Україна» вибули з нього.

За доходами лідерами залишаються: «Укртелеком» (1,6 млрд грн), «Київстар» (1,5 млрд грн), «Воля» (0,83 млрд грн), «Датагруп» (0,69 млрд грн).

За кількістю абонентів лідирують: «Київстар» (1,15 млн), «Укртелеком» (445 000), «Воля» (391 000), «Хоум-Нет» (209 000), «Фарлеп-Інвест» (149 000).

«Заборона «спрощенки» стала каталізатором змін на ринку фіксованого інтернету. Ми уже бачимо різке падіння доходів, неповноту звітності та перші ознаки переформатування ринку. Це тривожні сигнали, що ставлять під загрозу конкуренцію в галузі й доступність інтернету для населення», – прокоментував Ігор Самоходський, керівник сектору «ІТ та Телеком» в BRDO.

Контекст

Наприкінці липня 2024 року провайдери фіксованого інтернету отримали листи від Державної податкової служби, що вони не мають права працювати на спрощеній системі оподаткування. У розпорядженні Forbes є десяток таких листів до компаній семи областей. Деякі отримали рішення ДПС про повне зняття їх зі спрощеної системи.

Заборона працювати на «спрощенці» з’явилася 1 січня 2022-го. У травні 2024 року ДПС поставила дедлайн провайдерам: перейти на загальну систему оподаткування до 20 вересня 2024-го, інакше реєстрацію компанії анулюють. Таким чином податок для провайдерів підніметься з 5% на оборот до 18% від прибутку та 20% ПДВ.

Що цей хід податківців означатиме для ринку фіксованого інтернету в Україні та як він влаштований, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.