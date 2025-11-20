Уряд має спрямувати близько 20 млрд грн на рахунках НАЕК «Енергоатом» до державного бюджету. Про це 20 листопада повідомив на своїй сторінці у Facebook голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус.
Деталі
- Після підвищення тарифів на електроенергію «Енергоатом» став високоприбутковим підприємством, на рахунках якого накопичилися десятки мільярдів гривень, повідомив нардеп.
- «Я вже провів переговори з прем’єр-міністром і міністром фінансів – ці кошти мають бути спрямовані як дивіденди єдиному акціонеру, тобто до державного бюджету. Йдеться про суму близько 20 млрд грн. Усі сторони погодилися, будемо втілювати», – зазначив Герус.
Контекст
В Україні за період 2023–2024 років ціну електроенергії для населення підвищували двічі: у травні 2023 року – з 1,44–1,68 грн до єдиних 2,64 грн за кВт⋅год, а у червні 2024 року – до 4,32 грн за кВт⋅год. Офіційно це пояснювали необхідністю покрити «дефіцит доходів» «Енергоатома» та «Укргідроенерго», стабілізувати фінансовий стан галузі й компенсувати зростання собівартості виробництва.
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради (ТСК), яка перевіряла законність формування тарифів, встановила, що обидва підвищення були незаконними: економічного обґрунтування не було (дефіцит штучно завищували), порушено закони про ринок електроенергії та ціноутворення, а через дискримінаційний механізм ПСО створено надприбутки держкомпаніям і приватним структурам.
Наслідки підвищень: за два роки населення додатково сплатило близько 88 млрд грн. З них приблизно 78 млрд грн отримав «Енергоатом» і 10 млрд грн – «Укргідроенерго», йдеться у висновках ТСК. За даними комісії, з накопичених «Енергоатомом» 61 млрд грн прибутку та амортизації 33 млрд грн були перерозподілені на користь приватних постачальників через завищену компенсацію за ПСО, а 28 млрд грн залишилися нерозподіленими в «Енергоатомі».
