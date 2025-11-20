НКРЕКП «скоригувала» обов’язки члена комісії Сергія Пушкаря, який фігурує у справі про корупцію в «Енергоатомі». Про це повідомила пресслужба регулятора.

Деталі

Голова НКРЕКП 20 листопада видав наказ про внесення змін до функціональних обов’язків членів Регулятора, яким, зокрема, «скореговано обсяг повноважень» Пушкаря, йдеться у повідомленні.

Комісія звернулася до НАЗК за роз’ясненням про можливі корупційні ризики при виконанні Пушкарем обов’язків члена НКРЕКП.

Контекст

10 листопада НАБУ та САП заявили про розкриття схеми виводу грошей із державної компанії «Енергоатом» на близько $100 млн. У справі фігурують люди з оточення президента Володимира Зеленського, міністри та працівники «Енергоатому». 11 листопада уряд достроково припинив повноваження наглядової ради «Енергоатому» на тлі корупційного скандалу. Хроніка подій – тут.

Серед оприлюднених НАБУ як учасників схеми є член НКРЕКП Сергій Пушкар, який до цього був виконавчим директором з правового забезпечення «Енергоатома».

17 листопада Пушкар в коментарі Енергореформі повідомив, що повернувся з відрядження в Україну і не володіє інформацією про підозри на його адресу.