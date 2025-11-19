Верховна Рада підтримала постанову про звільнення Світлани Гринчук з посади міністерки енергетики України через розслідування щодо корупційної схеми в «Енергоатомі». Про це стало відомо з трансляції парламентського засідання 19 листопада.

Деталі

За її відставку проголосували 315 народних депутатів. Стефанчук відразу у сесійній залі підписав постанову про її звільнення.

До цього депутати підтримали рішення запросити до парламенту прем’єр-міністерку Юлію Свириденко, міністра юстиції Германа Галущенка, якого вже теж відсторонили, та саму Гринчук. Засідання з їхньою участю призначали на 13:00. За відповідну постанову проголосували 200 депутатів.

При цьому вже другий день поспіль фракція «Європейська солідарність» блокувала трибуну Верховної Ради, перешкоджаючи розгляду рішень щодо звільнення Галущенка та Гринчук. Вони вимагають відставку всього уряду та звіту міністрів, які потрапили у справу про ймовірну корупцію в «Енергоатомі».

Контекст

Відставка Світлани Гринчук пов’язана з оприлюдненими «плівками Міндіча» – записами НАБУ у справі про ймовірну корупцію в «Енергоатомі». З матеріалів розслідування випливає, що перед призначенням на посаду міністерки вона, ймовірно, проходила співбесіду в одного з підозрюваних, що вказує на його попередній вплив на кадрові рішення у сфері енергетики. Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що вона та інші фігуранти плівок не можуть залишатися на посадах через втрату довіри. Хронологію подій можна прочитати тут.

12 листопада Світлана Гринчук у Facebook підтвердила, що подала у відставку. Вона наголосила, що під час її роботи не було порушень законодавства та подякувала уряду, парламенту і президенту за можливість працювати 10 років на користь держави. «Посада ніколи не була для мене самоціллю…У межах моєї професійної діяльності не було жодних порушень законодавства. Таких фактів не може існувати в принципі», – повідомила Гринчук.

Гринчук призначили міністеркою енергетики України 17 липня 2025 року. Раніше вона майже рік очолювала Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, а у 2023–2024 роках була заступницею міністра енергетики.

Перебування Гринчук на посаді стане найкоротшим в історії України серед міністрів енергетики. Попередній рекорд належав Сергію Тулубу, який очолював Міністерство палива та енергетики шість місяців – з 30 грудня 1999 року по 26 червня 2000 року.