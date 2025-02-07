Справа про земельну корупцію. ВАКС взяв під варту із можливістю застави депутатів Київради і заступника голови КМДА (доповнено)

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави до підозрюваних у справі про заволодіння столичною землею, повідомляє САП 7 лютого. Доповнено . За даними «Суспільне» , заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Оленича заарештували з можливістю застави в 15 млн грн.

Ключові факти

За клопотанням детективів НАБУ, суддя ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави в 50 млн грн до члена постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин – чинного депутата Київської міськради.

Олена Марченко є депутатом Київради, членом постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, свідчить сайт Київміськради. Вона входить до депутатської фракції «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».

Доповнено. За інформацією «Суспільне», заступника голови Київської міської держадміністрації Петра Оленича суд відправив під варту на два місяці — до 6 квітня, із можливістю внесення 15 млн грн застави.

Заступник голови КМДА Петро Оленич в залі суду. Фото: Суспільне новини/Нікіта Галка

Суддя застосував запобіжний захід до ще одного депутата Київської міської ради – голови земельної комісії КМР Михайла Терентьєва. Він входить до депутатської фракції політичної партії «УДАР Віталія Кличка» За рішенням суду до нього застосовано тримання під вартою із можливістю внесення 20 млн грн застави.

До заступника директора КП «Київблагоустрій» застосовано запобіжний захід у вигляді триманні під вартою з альтернативою внесення 7,5 млн грн.

Також суд застосував запобіжні заходи до двох інших підозрюваних, один з яких обіймає посаду першого заступника начальника КП «Спецжитлофонд», а інший нібито сприяв злочинній організації у веденні бухгалтерії. Суд застосував до них тримання під вартою з альтернативою внесення 4,5 млн грн та 8 млн грн відповідно.

Контекст

НАБУ і САП 6 лютого заявили, що проводять операцію «Чисте місто». За даними джерел Суспільне, НАБУ повідомили про підозру столичним посадовцям, серед яких, – заступник голови КМДА Петро Оленич, депутати Київської міської ради — голова комісії з питань земельних відносин Михайло Терентьєв та член комісії Олена Марченко, а також ексдепутат Київради Денис Комарницький, якого називають організатором, а також іншим учасникам схеми. Загалом правоохоронці затримали сімох осіб.

Комарницький, колишній депутат Київради та соратник Леоніда Черновецького, заявив, що це пов’язано з його професійною адвокатською діяльністю.

У 2020 році журналісти Bihus.Info отримали архів, що свідчить про інтереси Комарницького у будівельній та комунальній сферах столиці. Розслідувачі опублікували схеми діяльності десятків компаній і осіб, нібито пов’язаних із Комарницьким. За даними видання, київські комунальні служби виділяли їм мільярди гривень на будівельні та ремонтні роботи, які ці компанії часто не виконували самостійно, виступаючи посередниками та акумулюючи кошти. Одним із найвідоміших проєктів, який пов’язують із Комарницьким, є Подільсько-Воскресенський міст.

Bihus.Info повідомляли про зв’язки Комарницького з народним депутатом Миколою Тищенком. У 2020 році це призвело до включення до списку партії «Слуга народу» на місцевих виборах у Києві осіб, наближених до Комарницького, що спровокувало внутрішній конфлікт у політичній силі. Самого Комарницького почали називати «смотрящим за Києвом» від Офісу президента.