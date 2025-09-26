Президент України Володимир Зеленський під час закритої зустрічі в Нью-Йорку звернувся до лідера США Дональда Трампа з проханням надати ракети Tomahawk. Про це 26 вересня пише видання Telegraph із посиланням на джерела.

Деталі

За словами джерел, Зеленський пояснив, що високоточна зброя великої дальності допоможе змусити президента РФ Владимира Путіна розпочати переговори щодо мирного врегулювання. Зустріч лідерів відбулася на полях Генасамблеї ООН і була охарактеризована як дуже позитивна.

Крім того, дипломатичні джерела повідомили, що держсекретар США Марко Рубіо закликав європейських колег позитивно оцінити зміну позиції Трампа щодо України. За його словами, Трамп «дуже незадоволений» Путіним через ігнорування спроб припинити війну, що триває вже три роки.

Видання зазначає, що поки невідомо, чи вдасться Україні отримати ракети Tomahawk.

Контекст

Дальність польоту ракети Tomahawk варіюється залежно від модифікації та зазвичай становить від 1250 до 2500 км, швидкість сягає 800 км/год. Вага боєголовки ракети – 450 кг, а приблизна вартість однієї одиниці – $1,9 млн.

В інтерв’ю Axios Зеленський зазначив, що Трамп із розумінням поставився до прохання про крилаті ракети, які дозволили б Україні уражати цілі на великій відстані, зокрема в Москві. «Я сказав президенту Трампу, що нам потрібна ця зброя. Її наявність не означає, що ми її використаємо, але це стане додатковим важелем тиску на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів», – заявив Зеленський.