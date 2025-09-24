Відносини між Україною та США стали ближчими, а співпраця, зокрема розвідувальна, значно посилилася. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News . Водночас президент зазначив, що тиску, який здійснюють союзники на Росію, замало для завершення конфлікту.

Деталі

Відносини з Трампом. Зеленський зазначив, що його відносини з президентом США Дональдом Трампом стали значно ближчими. «Я думаю, що у нас кращі відносини, ніж раніше. Добре, що у нас часто відбуваються телефонні дзвінки та зустрічі», – сказав Зеленський. Він додав, що брехня Путіна вплинула на позицію Трампа, що сприяло зближенню України та США. За словами Зеленського, їхні оцінки ситуації на фронті збігаються, що допомагає ухвалювати ефективні рішення.

Посилення розвідувальної співпраці. Зеленський наголосив, що розвідувальна співпраця між Києвом і Вашингтоном досягла нового рівня. «Це важливий фактор для прийняття ефективних рішень на полі бою», – зазначив президент. Він також наголосив на успішних операціях української армії, зокрема деокупації 360 кв. км у вересні, що, за його словами, є невеликою, але важливою перемогою.

Зеленський наголосив, що розвідувальна співпраця між Києвом і Вашингтоном досягла нового рівня. «Це важливий фактор для прийняття ефективних рішень на полі бою», – зазначив президент. Він також наголосив на успішних операціях української армії, зокрема деокупації 360 кв. км у вересні, що, за його словами, є невеликою, але важливою перемогою. Підтримка Трампа та позиція щодо територій. Зеленський позитивно оцінив заяву Трампа в Truth Social про можливість України повернути всі окуповані території за підтримки Європи та НАТО. «Трошки здивувало, але приємно. Він показав, що хоче підтримувати Україну до кінця», – сказав президент. Водночас Зеленський наголосив, що поступки щодо територій неприпустимі: «Ми не можемо «обмінювати» території – це несправедливо. Якщо йому щось віддати, він продовжить далі».

Недостатній тиск на Росію. Зеленський висловив думку, що тиску на Росію, лише з боку Європи, замало. «Ми розраховуємо на нові санкції США проти Путіна, енергетики, банківської системи», – зазначив він. Президент також розкритикував використання Путіним дипломатичних зустрічей, зокрема з Трампом, для пропаганди в Росії, що не сприяє завершенню війни.

Зеленський висловив думку, що тиску на Росію, лише з боку Європи, замало. «Ми розраховуємо на нові санкції США проти Путіна, енергетики, банківської системи», – зазначив він. Президент також розкритикував використання Путіним дипломатичних зустрічей, зокрема з Трампом, для пропаганди в Росії, що не сприяє завершенню війни. Переговори та позиція Путіна. Говорячи про можливість переговорів, Зеленський заявив, що Путін уникає прямих зустрічей, оскільки боїться конкретних результатів. «Ми пропонували різні нейтральні країни: Туреччину, Саудівську Аравію, Катар, Австрію, Швейцарію. Ми готові», – наголосив він. Водночас український президент зазначив, що Путін не бажає завершувати війну, попри його публічні заяви.

Виклики війни та внутрішні реформи. Відповідаючи на питання про тривалість війни, Зеленський визнав, що вона триває вже 43 місяці, але Україна продовжує боротьбу за свою незалежність. «Нам важко, але ми боремося за свою землю», – сказав він. Щодо критики про корупцію та відсутність виборів, президент наголосив, що антикорупційні реформи тривають, а вибори можливі лише за умов безпеки.

Контекст

23 вересня, виступаючи на сесії Генеральної Асамблеї ООН, Дональд Трамп різко розкритикував країни, які продовжують купувати енергоресурси в Росії, та пригрозив РФ запровадженням «жорстких тарифів». Він також закликав інші держави приєднатися до цих заходів. Крім того, разом із президентом Зеленським Трамп провів коротку пресконференцію, де підтримав ідею, що країни НАТО мають збивати російські літаки, які порушують повітряний простір членів Альянсу.