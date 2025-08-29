Рішення адміністрації Дональда Трампа про скасування так званої de minimis – пільги на ввезення посилок вартістю до $800 – набуло чинності 29 серпня. Це рішення ускладнило логістику: поштові служби з багатьох країн призупинили відправлення до США, пише Reuters.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Офіційно скасування пільги пов’язане з боротьбою проти незаконного ввезення наркотиків, а також із прагненням захистити інтереси американських ритейлерів.
- Скасування de minimis ускладнило логістику: поштові служби Австралії, Великої Британії, Німеччини, Японії, Кореї та інших країн призупинили відправлення до США, адаптуючись до нових правил. У продавців зростає обсяг паперової роботи, оскільки митниця США вимагає точні дані про походження та тип товарів.
- Для онлайн-гігантів, таких як Shein і Temu, зміни частково компенсуються підвищенням цін на товари. Водночас малим бізнесам складніше поглинати витрати на тарифи, тож вони планують підвищувати ціни.
- Платформи eBay і Etsy радять продавцям повідомляти клієнтів про можливе зростання цін.
Контекст
Дональд Трамп оголосив про скасування безмитного режиму 30 липня. Воно розширює попереднє рішення про мита на посилки з Китаю та Гонконгу, що впливає на онлайн-ритейлерів, таких як Shein і Temu.
Раніше пільга дозволяла американським споживачам отримувати товари вартістю менше $800 без сплати мита. У 2024 фінансовому році під цією пільгою надійшло 1,36 млрд посилок із заявленою вартістю $64,6 млрд, з яких 73% прибули з Китаю. Наступними за обсягом постачальниками були Канада, Мексика та Велика Британія, а також Південна Корея, Індія, В’єтнам і Таїланд.
«Нова пошта» та «Укрпошта» через мита Трампа вже змінили правила доставки до США.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.