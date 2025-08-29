Рішення адміністрації Дональда Трампа про скасування так званої de minimis – пільги на ввезення посилок вартістю до $800 – набуло чинності 29 серпня. Це рішення ускладнило логістику: поштові служби з багатьох країн призупинили відправлення до США, пише Reuters .

Деталі

Офіційно скасування пільги пов’язане з боротьбою проти незаконного ввезення наркотиків, а також із прагненням захистити інтереси американських ритейлерів.

Скасування de minimis ускладнило логістику: поштові служби Австралії, Великої Британії, Німеччини, Японії, Кореї та інших країн призупинили відправлення до США, адаптуючись до нових правил. У продавців зростає обсяг паперової роботи, оскільки митниця США вимагає точні дані про походження та тип товарів.

Для онлайн-гігантів, таких як Shein і Temu, зміни частково компенсуються підвищенням цін на товари. Водночас малим бізнесам складніше поглинати витрати на тарифи, тож вони планують підвищувати ціни.

Платформи eBay і Etsy радять продавцям повідомляти клієнтів про можливе зростання цін.

Контекст

Дональд Трамп оголосив про скасування безмитного режиму 30 липня. Воно розширює попереднє рішення про мита на посилки з Китаю та Гонконгу, що впливає на онлайн-ритейлерів, таких як Shein і Temu.

Раніше пільга дозволяла американським споживачам отримувати товари вартістю менше $800 без сплати мита. У 2024 фінансовому році під цією пільгою надійшло 1,36 млрд посилок із заявленою вартістю $64,6 млрд, з яких 73% прибули з Китаю. Наступними за обсягом постачальниками були Канада, Мексика та Велика Британія, а також Південна Корея, Індія, В’єтнам і Таїланд.

«Нова пошта» та «Укрпошта» через мита Трампа вже змінили правила доставки до США.