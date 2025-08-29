Forbes Digital підписка
США официально упразднили льготный ввоз посылок до $800. Кто пострадает больше всего

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Решение администрации Дональда Трампа об отмене так называемой de minimis – льготы на ввоз посылок стоимостью до $800 – вступило в силу 29 августа. Это решение усложнило логистику: почтовые службы из многих стран приостановили отправку в США, пишет Reuters.

  • Официально упразднение льготы связано с борьбой против незаконного ввоза наркотиков, а также со стремлением защитить интересы американских ритейлеров.
  • Отмена de minimis усложнила логистику: почтовые службы Австралии, Великобритании, Германии, Японии, Кореи и других стран приостановили отправку в США, адаптируясь к новым правилам. У продавцов растет объем бумажной работы, поскольку таможня США требует точных данных о происхождении и типе товаров.
  • Для онлайн-гигантов, таких как Shein и Temu, изменения частично компенсируются повышением цен на товары. В то же время малым бизнесам сложнее поглощать расходы на тарифы, поэтому они планируют повышать цены.
  • Платформы eBay и Etsy советуют продавцам сообщать клиентам о возможном росте цен.

Контекст

Дональд Трамп объявил об отмене беспошлинного режима 30 июля. Оно расширяет предварительное решение о пошлинах на посылки из Китая и Гонконга, что влияет на онлайн-ритейлеров, таких как Shein и Temu.

Ранее льгота позволяла американским потребителям получать товары стоимостью менее $800 без уплаты пошлин. В 2024 финансовом году под этой льготой прибыли 1,36 млрд посылок с заявленной стоимостью $64,6 млрд, из которых 73% прибыли из Китая. Следующими по объему поставщиками были Канада, Мексика и Великобритания, а также Южная Корея, Индия, Вьетнам и Таиланд.

«Новая почта» и «Укрпочта» из-за пошлин Трампа уже изменили правила доставки в США.

