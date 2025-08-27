«Нова пошта» запроваджує нові правила доставки до США через зміни в американському законодавстві. Зміни пов’язані зі скасуванням пільгового безмитного порогу в $800, що раніше застосовувався до товарів для особистого користування та покупок в іноземних інтернет-магазинах. Про це повідомила пресслужба компанії 27 серпня.
Деталі
- З 29 серпня всі відправлення до США обкладатимуться митом незалежно від вартості. Для товарів з України мито становить 10%, що може збільшити час митного оформлення та витрати. Відправник може обрати, хто сплачує мито: якщо відправник – додається 10% до вартості доставки, якщо одержувач – він сплачує 10% плюс від $25 за митно-брокерські послуги. Одержувач отримує email для оплати, а доставка здійснюється після її виконання.
- У відділеннях «Нової пошти» оператори допоможуть обрати платника мита та розрахують витрати. Користувачі мобільного застосунку отримають сповіщення про зміни, а в особистому кабінеті зможуть обрати платника мита під час заповнення інвойсу.
- Важливо правильно вказувати країну походження товарів, адже ставка 10% діє лише для українських товарів. Митні органи США посилили контроль за описом, країною походження, метою експорту та вартістю товарів. Невідповідності можуть призвести до затримок і додаткових платежів.
Контекст
У другому кварталі 2024 року українська поштово-логістична компанія Nova стала прибутковою в Польщі, Молдові та Чехії, повідомив СЕО Nova Post Europe Олександр Лисовець у коментарі Forbes Ukraine.
У інших країнах, де працюють відділення «Нової пошти», компанії поки не вдалося вийти на беззбитковість. Це пов’язано з обмеженнями Національного банку України, які забороняють виведення зароблених в Україні коштів за кордон. Через це фінансування європейських операцій можливе лише за рахунок прибутків, отриманих на місцевих ринках, зазначили в компанії.
За перше півріччя 2025 року «Нова пошта» збільшила кількість доставлених посилок і вантажів на 7%, досягнувши 238 млн одиниць, а міжнародних відправлень – до 5,9 млн. Про це повідомила пресслужба компанії 31 липня. Виторг за цей період склав 24,6 млрд грн, що на 23% більше порівняно з минулим роком. Мережа компанії зросла на 4777 нових точок сервісу, включаючи 708 нових відділень і 4069 поштоматів.
