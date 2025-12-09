Білий дім тисне на президента України Володимира Зеленського у питанні територіальних поступок, а пропозиція США погіршилася для Києва після того, як радники Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели зустріч із Путіним. Про це пише Axios із посиланням на джерела, знайомі з ходом переговорів.

Деталі

Після тижнів переговорів українські представники заявили виданню, що деякі аспекти нинішнього плану США вигідні Москві і що Вашингтон чинить на Зеленського набагато більший тиск, ніж на очільника Кремля Володимира Путіна. При цьому неназваний американський чиновник це спростував, заявивши, що США також чинять тиск і на Путіна, щоб той помʼякшив свої вимоги.

Видання вказує, що після зустрічі в Москві переговори зосередилися на двох питаннях: вимозі Росії, щоб Україна поступилася всім Донбасом (включно з частинами, які не контролює РФ) та проханні Києва про надійні гарантії безпеки з боку США для запобігання майбутньої російської агресії.

За словами українського чиновника, пропозиція США погіршилася для Києва після того, як радники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели зустріч із Путіним.

6 грудня відбулася телефонна розмова між Зеленським, його радниками та Кушнером і Віткоффом. За даними Axios, радники Трампа розраховували на чітку згоду Зеленського щодо запропонованого плану, хоча українська сторона отримала його остаточну версію лише незадовго до дзвінка. Київ вказує, що документ містив жорсткіші умови, зокрема щодо територій та контролю над Запорізькою АЕС, і не давав відповідей на ключові питання про гарантії безпеки.

Український чиновник наголосив, що в США, схоже, очікували згоди «по телефону», тоді як Київ хотів уточнень щодо відведення військ і механізмів контролю.

Американська ж сторона стверджує, що Україна суттєво вплинула на проєкт, а Кушнер і Віткофф тиснули на Путіна для врахування українських вимог. Axios зазначає, що ситуація продемонструвала збереження недовіри між командами Зеленського та Трампа попри багато годин перемовин.

Офіційні особи США та України зазначають, що у Вашингтоні сприйняли лондонську зустріч Зеленського як спробу затягнути час у переговорах щодо мирного плану. Українські посадовці вважають, що адміністрація Трампа намагається дистанціювати президента України від європейських лідерів, аби тиснути на нього ефективніше.

«Зеленський не може ухвалювати настільки радикальні рішення, не порадившись зі своїми ключовими союзниками в Європі», – наголосив один з українських чиновників.

За його словами, поки США вимагають від Києва швидких кроків, європейські партнери радять діяти обережно й не поспішати. Така різниця підходів дратує частину команди Трампа, яка вважає європейців головною перешкодою для досягнення угоди, пише видання.

Axios повідомляє, що Україна та європейські країни обговорюють гарантії безпеки, але, за словами європейського чиновника, досі незрозуміло, яку роль у цьому готові взяти на себе США і які очікування мають від союзників. Двоє українських посадовців додають, що оновлена американська пропозиція базується на ширших рамках, ніж початкова, однак документ усе ще не передбачає ратифікованого Сенатом договору.

Контекст

У вівторок, 9 грудня, президента України чекають у Римі. До цього він зустрівся у Лондоні із премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном і федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Потім вирушив до Брюсселя, де провів зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

7 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито вже погодилася на запропонований ним «мирний план», тоді як президент України Володимир Зеленський, за його словами, навіть не ознайомився з документом.