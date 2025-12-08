У Лондоні президент України Володимир Зеленський провів зустріч із премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном і федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Лідери обговорили дипломатичну роботу з американською стороною та подальшу оборонну підтримку України. Про це повідомив Офіс президента України 8 грудня.

Деталі

Кір Стармер акцентував на важливості підтримки України й досягнення угоди, яка гарантуватиме справедливий і сталий мир.

«Принципи залишаються принципами, які ми підтримуємо вже дуже-дуже давно, а саме: ми разом з Україною. І саме тому так важливо, що ми неодноразово наголошували на принципі, що питання, які стосуються України, вирішує сама Україна», – сказав премʼєр-міністр Великої Британії.

Макрон висловив підтримку активної роботи на дипломатичному треку та акцентував, що важливо й надалі допомагати Україні.

«Зараз я думаю, що головним питанням є обʼєднання наших спільних позицій – європейців, українців і США, щоб фіналізувати ці мирні переговори та розпочати нову фазу в найкращих можливих умовах для України, для європейців і для нашої спільної безпеки», – сказав президент Франції.

Мерц зазначив, що «наступні дні можуть бути вирішальними для всіх», і наголосив на продовженні підтримки України.

«Ми, як і раніше, твердо стоїмо на боці України та надаємо підтримку вашій державі, адже всі ми знаємо: доля цієї країни – це доля Європи. Саме тому ми тут – щоб зрозуміти, що ми можемо зробити. І ніхто не повинен сумніватися в нашій підтримці України», – зауважив канцлер Німеччини.

Лідери наголосили: мирний план має передбачати забезпечення територіальної цілісності та суверенітету України, гарантії безпеки від партнерів і повне припинення вогню.

Зеленський подякував представникам країн за організацію зустрічі й особистий внесок кожного з них на шляху до встановлення достойного й гарантованого миру.

Контекст

Увечері, 8 грудня, Зеленський вирушає до Брюсселя, де проведе зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

У вівторок, 9 грудня, президента України чекають у Римі.

7 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито вже погодилася на запропонований ним «мирний план», тоді як президент України Володимир Зеленський, за його словами, навіть не ознайомився з документом.