Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

«Наступні дні можуть бути вирішальними для всіх». Про що говорили Зеленський, Макрон, Стармер та Мерц у Лондоні

Наталія Софієнко
Наталія Софієнко
Forbes

1 хв читання

Зустріч лідерів України, Великої Британії, Франції та Німеччини у Лондоні 8 грудня 2025 року /Офіс президента України

Зустріч лідерів України, Великої Британії, Франції та Німеччини у Лондоні 8 грудня 2025 року Фото Офіс президента України

У Лондоні президент України Володимир Зеленський провів зустріч із премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном і федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Лідери обговорили дипломатичну роботу з американською стороною та подальшу оборонну підтримку України. Про це повідомив Офіс президента України 8 грудня.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі

  • Кір Стармер акцентував на важливості підтримки України й досягнення угоди, яка гарантуватиме справедливий і сталий мир.
  • «Принципи залишаються принципами, які ми підтримуємо вже дуже-дуже давно, а саме: ми разом з Україною. І саме тому так важливо, що ми неодноразово наголошували на принципі, що питання, які стосуються України, вирішує сама Україна», – сказав премʼєр-міністр Великої Британії.
  • Макрон висловив підтримку активної роботи на дипломатичному треку та акцентував, що важливо й надалі допомагати Україні.
  • «Зараз я думаю, що головним питанням є обʼєднання наших спільних позицій – європейців, українців і США, щоб фіналізувати ці мирні переговори та розпочати нову фазу в найкращих можливих умовах для України, для європейців і для нашої спільної безпеки», – сказав президент Франції.
  • Мерц зазначив, що «наступні дні можуть бути вирішальними для всіх», і наголосив на продовженні підтримки України.
  • «Ми, як і раніше, твердо стоїмо на боці України та надаємо підтримку вашій державі, адже всі ми знаємо: доля цієї країни – це доля Європи. Саме тому ми тут – щоб зрозуміти, що ми можемо зробити. І ніхто не повинен сумніватися в нашій підтримці України», – зауважив канцлер Німеччини.
  • Лідери наголосили: мирний план має передбачати забезпечення територіальної цілісності та суверенітету України, гарантії безпеки від партнерів і повне припинення вогню.
  • Зеленський подякував представникам країн за організацію зустрічі й особистий внесок кожного з них на шляху до встановлення достойного й гарантованого миру.
Офіс президента України

Офіс президента України

Контекст

Увечері, 8 грудня, Зеленський вирушає до Брюсселя, де проведе зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

У вівторок, 9 грудня, президента України чекають у Римі.

7 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито вже погодилася на запропонований ним «мирний план», тоді як президент України Володимир Зеленський, за його словами, навіть не ознайомився з документом.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні