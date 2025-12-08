План закінчення війни скоротили до 20 пунктів, з нього прибрали відверто не проукраїнські пункти, однак поки що немає компромісу в питанні територій. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський журналістам з борту літака на шляху з Лондону до Брюсселю 8 грудня. Головне.

Деталі

«Було 28 пунктів, стало 20. Вирівняли цей напрямок і зовсім відверто не проукраїнські пункти відійшли. Настрій американців, в принципі, за те, щоб знаходити компроміс. Безумовно, є складні питання, які стосуються території. Там компроміс поки що не знайдено», – сказав Зеленський.

Він визнав, що найбільш чутливими у переговорах є питання Донбасу, ЗАЕС, грошей на відновлення та гарантій безпеки для України.

«Я просив премʼєр-міністра Юлію Свириденко попрацювати над економічним блоком щодо відновлення. Вона напрацює таку рамку «на одну сторінку», – повідомив Зеленський.

Цей документ відправлять до США разом з проєктом мирного плану на 20 пунктів, який був привезений після останнього раунду українсько-американських переговорів у Флориді і має бути доопрацьований до вечора вівторка лідерами України та європейських країн. «Завтра ввечері зробимо все, щоб відправити в США наш погляд на це, а далі – на договір щодо гарантій безпеки», – зазначив президент України.

Він наголосив, що без України ЗАЕС не буде нормально працювати. «Я не впевнений, що Росія це розуміє, але ми з партнерами говоримо про те, що без нас ЗАЕС працювати нормально не буде», – зазначив глава держави.

Дефіцит на закупки зброї у США за програмою Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) у 2025 році скорочений до $100 млн завдяки внеску Нідерландів, на 2026 рік потрібно $15 млрд, повідомив Зеленський.

«На цей рік нам ще не вистачає десь 800 млн, а не вистачало 1,5 млрд, але сьогодні Нідерланди – ми вдячні за позитивне рішення щодо програми, вони виділили 700 млн», – сказав Зеленський.

Він додав, що американці «заробляють гроші». Це, на його думку, підходить сучасній політиці США, що «вони підтримують Україну», не безплатно, але підтримують. Зеленський наголосив, що PURL працює. Передусім союзники купують протиповітряну оборону для України.

Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп налаштований закінчити російсько-українську війну та високо оцінив зусилля його зятя Джареда Кушнера у переговорній групі.

«Америка сильний партнер. Президент Трамп точно хоче закінчити війну. І це факт. Так, у нього свої бачення. Ми тут живемо всередині, ми бачимо деталі, нюанси. Набагато глибше це сприймаємо, бо це наша Батьківщина. А що стосується того, що я бачу зараз в переговорній групі, я бачу, як старається дуже Джаред. Так, вони працюють з Віткоффом. Є багато… переговорників. Я точно бачу, що вони хочуть, щоб війна закінчилась. Це не гра з боку США», – сказав Зеленський.

Він додав, що попри бажання українців до миру, «для нас з вами важливе… щоб не було ризику повторення війни, бо Росії ми не віримо».

Зеленський заявив, що не бачить, щоб Китаю було вигідно закінчення війни. «Найголовніше в нашому випадку – це вплив, який Китай точно має на Росію, особисто на Путіна. Але, при всій повазі до народу Китаю, до історії, до культури, ми повинні чесно сказати… я не бачу, щоби Китаю було вигідне закінчення цієї війни», – відповів президент.

Зеленський наголосив, що Україна розраховує на продовження фінансування з боку ЄС, а використання заморожених російських активів для цих цілей було б справедливим. Він уточнив, що обговорюватиме джерела коштів із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та главою Європейської ради Антоніу Коштою, наголосивши, що ці гроші критично важливі для відновлення та оборони України.

Президент додав, що розглядає на посаду голови свого офісу міністра оборони Дениса Шмигаля або міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, однак підкреслює складність їх заміни на поточних посадах.

«В мене є варіанти міністра Шмигаля або міністра Федорова, але тут є виклик, тому що Рада повинна їх знімати перед тим, як будуть призначати, і тут не хочеться, щоб було як в цій грі «Дженга», коли ти одну деталь витягнув і все розсипалося», – сказав Зеленський. Він додав, що важливо знайти баланс між ключовими інституціями, зокрема Міністерством оборони та цифровізації, і зазначив, що пріоритетом залишається армія та війна.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

Контекст

Увечері, 8 грудня, Зеленський вирушив до Брюсселя, де проведе зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

У вівторок, 9 грудня, президента України чекають у Римі. До цього він зустрівся у Лондоні із премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном і федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

7 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито вже погодилася на запропонований ним «мирний план», тоді як президент України Володимир Зеленський, за його словами, навіть не ознайомився з документом.