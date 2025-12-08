Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито вже погодилася на запропонований ним «мирний план», тоді як президент України Володимир Зеленський, за його словами, навіть не ознайомився з документом. Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами на заході у Центрі виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді у Вашингтоні ввечері 7 грудня.

Деталі

Відповідаючи на запитання щодо подальших кроків у потенційних мирних перемовинах між Україною та Росією, він зазначив, що «трохи розчарований» позицією Зеленського.

«Ми говорили з президентом Путіним і з українськими лідерами, зокрема з президентом Зеленським. І мушу сказати, що мене дещо розчаровує те, що президент Зеленський досі не переглянув пропозицію», – заявив Трамп. За його словами, команда Зеленського вже висловила підтримку документу, але сам президент його ще не прочитав.

«Росія погодилася. Думаю, Росія, якби могла, хотіла б отримати всю країну, але зараз вона підтримує цей план», – додав він. Трамп також припустив, що не впевнений, чи схвалює сам Зеленський запропонований мирний варіант.

Контекст

Інформація про новий американський «мирний план» щодо припинення війни РФ проти України з’явилася в кількох медіа США 19 листопада. У цих матеріалах стверджувалося, що документ нібито передбачає передачу Росії всього Донбасу, скорочення української армії вдвічі, обмеження озброєнь та запровадження російської мови як другої державної.

21 листопада медіа опублікували текст цього плану з 28 пунктів – у ньому йшлося про постійну відмову України від своїх територій та амністію для Росії.

23 листопада Велика Британія, Німеччина й Франція підготували власні контрпропозиції до американського проєкту, щоб зробити його більш прийнятним для України.

У той самий день у Женеві відбулися переговори представників України та США, після яких стало відомо про «оновлену» версію документа. За даними Financial Times, після женевських перемовин команда Трампа внесла зміни до початкового плану, скоротивши його з 28 до 19 пунктів.