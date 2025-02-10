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США запровадять 25-відсоткові мита на весь імпорт сталі та алюмінію – Трамп

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Завод ArcelorMittal Dofasco в Гамільтоні, Канада, /Getty Images

Завод ArcelorMittal Dofasco в Гамільтоні, Канада, Фото Getty Images

США запровадять 25-відсоткові мита на весь імпорт сталі та алюмінію на додаток до існуючих. Про це 9 лютого заявив президент Дональд Трамп журналістам на борту літака Air Force One по дорозі на Суперкубок НФЛ в Новому Орлеані, пише Reuters.

Деталі

  • За словами Трампа, тарифи на метал офіційно оголосять в понеділок, 10 лютого і вони набудуть чинності майже негайно.
  • Президент США пообіцяв у вівторок або в середу запровадити дзеркальні мита – вони поширюватимуться на всі країни, в яких діють тарифи на американські товари. 
  • «І все дуже просто: якщо вони стягують з нас плату, ми стягуємо з них плату», – заявив Трамп.
  • Уряд США дозволить японській Nippon Steel інвестувати в U.S. Steel, але він не дозволить їй стати мажоритарним пакетом акцій, наголосив Трамп.

Контекст

Найбільшими експортерами сталі в США є Канада, Бразилія і Мексика, за ними йдуть Південна Корея і Вʼєтнам, свідчать дані уряду та Американського інституту чавуну і сталі. Багата на гідроенергію Канада – найбільший постачальник алюмінію в США, на частку якого припадає 79% від загального обсягу імпорту за перші 11 місяців 2024 року. 

У день інавгурації, 20 січня, Трамп оголосив про плани створити службу зовнішніх доходів, яка регулюватиме мита на товари, які ввозять у США. 

Трамп раніше оголосив, що з 4 лютого запровадить 25-відсоткові мита на імпорт товарів із Канади та Мексики і 10-відсоткові на імпорт із Китаю. Але невдовзі Мексика і Канада домовилися зі США про відтермінування введення мит.

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