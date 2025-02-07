ЄС може знизити мита для американських авто, щоб уникнути торгової війни з Трампом – FT

Євросоюз запропонує знизити мита на імпорт автомобілів зі США в рамках угоди, спрямованої на уникнення торгової війни з Дональдом Трампом, пише Financial Times із посиланням на Бернда Ланге, який очолює торговий комітет Європейського парламенту. За його словами, блок готовий знизити 10-відсоткове мито на імпорт до рівня, близького до 2,5%, що стягується США.
Ключові факти
- «Ми можемо спробувати укласти угоду, перш ніж підвищувати витрати та тарифи», — сказав Ланге, який знайомий із дискусіями в ЄС про те, як знизити напруженість із Білим домом.
- Блок запропонує закупити більше скрапленого природного газу та військової техніки у США, «а також розгляне можливість зниження мит на автомобілі», додав він.
- ЄС сподівається уникнути руйнівної торгової війни, знайшовши способи скоротити свій торговий профіцит із США, який Трамп часто називав причиною каральних заходів.
- Автомобільна промисловість ЄС підтримує цей крок, повідомили FT офіційні особи у Брюсселі. Сектор побоюється, що Трамп виконає свою загрозу запровадити мито.
- Зниження мит на автомобілі — рішення, ухвалене Європейською комісією як представником блоку з питань торговельної політики — також застосовуватиметься до Китаю та інших країн відповідно до правил СОТ. Чиновники ЄС упевнені, що імпорт із Китаю не збільшиться, враховуючи, що блок уже ввів мита до 35% на електромобілі країни на тій підставі, що вони несправедливо субсидуються Пекіном.
- Чиновники ЄС заявили, що було проведено консультації з ключовими країнами-виробниками автомобілів, включаючи Німеччину, і очікується, що Берлін не виступатиме проти цього кроку.
Контекст
У 2022 році ЄС експортував до США 738 436 автомобілів на суму €37,4 млрд. Зі США було імпортовано всього 271 476 автомобілів на суму €8,7 млрд.
Ланге попередив, що якщо переговори проваляться, ЄС відповість на мита, обмеженнями для американських технологічних та фінансових компаній.
У січні 2025-го Трамп заявив, що він запровадить мита щодо ЄС, пославшись на дії Брюсселя проти американських технологічних компаній та його великий торговий дефіцит у товарах. Він не повідомив подробиць про те, коли буде вжито заходів і чи зможе блок домовитися про відтермінування, як це зробили Канада та Мексика.
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