ЄС може знизити мита для американських авто, щоб уникнути торгової війни з Трампом – FT

Євросоюз запропонує знизити мита на імпорт автомобілів зі США в рамках угоди, спрямованої на уникнення торгової війни з Дональдом Трампом, пише Financial Times із посиланням на Бернда Ланге, який очолює торговий комітет Європейського парламенту. За його словами, блок готовий знизити 10-відсоткове мито на імпорт до рівня, близького до 2,5%, що стягується США.

Ключові факти

«Ми можемо спробувати укласти угоду, перш ніж підвищувати витрати та тарифи», — сказав Ланге, який знайомий із дискусіями в ЄС про те, як знизити напруженість із Білим домом.

Блок запропонує закупити більше скрапленого природного газу та військової техніки у США, «а також розгляне можливість зниження мит на автомобілі», додав він.

ЄС сподівається уникнути руйнівної торгової війни, знайшовши способи скоротити свій торговий профіцит із США, який Трамп часто називав причиною каральних заходів.

Автомобільна промисловість ЄС підтримує цей крок, повідомили FT офіційні особи у Брюсселі. Сектор побоюється, що Трамп виконає свою загрозу запровадити мито.

Зниження мит на автомобілі — рішення, ухвалене Європейською комісією як представником блоку з питань торговельної політики — також застосовуватиметься до Китаю та інших країн відповідно до правил СОТ. Чиновники ЄС упевнені, що імпорт із Китаю не збільшиться, враховуючи, що блок уже ввів мита до 35% на електромобілі країни на тій підставі, що вони несправедливо субсидуються Пекіном.

Чиновники ЄС заявили, що було проведено консультації з ключовими країнами-виробниками автомобілів, включаючи Німеччину, і очікується, що Берлін не виступатиме проти цього кроку.

Контекст

У 2022 році ЄС експортував до США 738 436 автомобілів на суму €37,4 млрд. Зі США було імпортовано всього 271 476 автомобілів на суму €8,7 млрд.

Ланге попередив, що якщо переговори проваляться, ЄС відповість на мита, обмеженнями для американських технологічних та фінансових компаній.

У січні 2025-го Трамп заявив, що він запровадить мита щодо ЄС, пославшись на дії Брюсселя проти американських технологічних компаній та його великий торговий дефіцит у товарах. Він не повідомив подробиць про те, коли буде вжито заходів і чи зможе блок домовитися про відтермінування, як це зробили Канада та Мексика.