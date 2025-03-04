Путін погодився допомогти Трампу і виступити посередником у ядерних переговорах з Іраном – Bloomberg

Росія погодилася сприяти адміністрації президента Дональда Трампа у спілкуванні з Іраном, зокрема, з таких питань як ядерна програма, пише Bloomberg із посиланням на джерела 4 березня. За їхніми словами, Трамп безпосередньо попросив про це президента Володимира Путіна в телефонній розмові в лютому, а високопосадовці його адміністрації обговорили це питання зі своїми російськими колегами на переговорах у Саудівській Аравії.

Ключові факти

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на запитання Bloomberg заявив, що «Росія вважає, що США та Іран повинні вирішувати всі проблеми шляхом переговорів» і що Москва «готова зробити все можливе, щоб досягти цього».

Представник МЗС Ірану, відповідаючи на запитання про те, чи Росія пропонувала посередництво між Тегераном і Вашингтоном, сказав, що для країн «природно» пропонувати свою допомогу.

Високопоставлені офіційні особи США і Росії, включаючи держсекретаря Марко Рубіо та міністра закордонних справ Сергія Лаврова, обговорили зацікавленість Вашингтона у допомозі Москви у вирішенні іранських проблем під час зустрічі 18 лютого в Ер-Ріяді, повідомляють обізнані джерела.

Згодом Лавров поділився подробицями зустрічі зі своїм іранським колегою Аббасом Арагчі, коли вони зустрічалися в Тегерані.

Трамп посилає неоднозначні сигнали Ірану з моменту повернення до Білого дому. Він сказав, що має намір повернутися до політики «максимального тиску» свого першого терміну, наприклад, повторно запровадити санкції та націлитись на його сили безпеки. Але Трамп також сказав, що хоче «негайно» розпочати роботу над «перевіреною ядерною мирною угодою з Іраном».

Не зрозуміло, наскільки прихильним буде Тегеран до будь-яких ініціатив США, які здійснюються через Росію. Багато прихильників жорсткої лінії, які домінують у впливових інститутах Ірану, публічно виступили проти взаємодії з Вашингтоном.

Контекст

З моменту вступу на посаду близько шести тижнів тому, Трамп намагався відновити відносини з президентом Володимиром Путіним, які США розірвали після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Оскільки Трамп прагне виступити посередником у припиненні цієї війни безпосередньо з Путіним, включаючи телефонну розмову між двома лідерами 12 лютого, обидві сторони дали зрозуміти, що вони відкриті для співпраці з інших геополітичних інтересів, включаючи торгові шляхи та ресурси в Арктиці.

Будучи двома країнами, які перебувають під жорсткими санкціями з боку США, Росія та Іран поглибили співпрацю у сфері торгівлі та енергетики, а також безпеки, включаючи використання Росією великої кількості іранських безпілотників у війні проти України.

США давно підозрюють Іран у використанні десятиліттями існуючого цивільного ядерного сектора для прикриття таємного військового виміру. Іран неодноразово заперечував, що хоче мати зброю, і наполягав на тому, що його атомна робота нібито ведеться з мирною метою, включаючи електростанції, які частково фінансуються Росією.