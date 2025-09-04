Група «Метінвест» завершила будівництво підземного шпиталю класу NATO Role 2 на передовій. Це другий стабілізаційний пункт, створений у межах ініціативи «Сталевий Фронт» у координації з Медичними силами. Про це йдеться у повідомленні компанії від 4 вересня. Інвестиції «Метінвесту» становлять 21 млн грн.

Деталі

Шпиталь розташований ближче до лінії фронту, укріплений і заглиблений на понад 6 м. Він дає змогу проводити до трьох операцій одночасно та оснащений медичним обладнанням (інфузійні помпи, рентген-апарати, кисневі концентратори, дефібрилятори), наданим коштом армії. У шпиталі працює до 20 медиків, зокрема травматологів, хірургів, анестезіологів, медсестер і санітарів.

Шпиталь складається з чотирьох модулів зі сталі «Метінвесту» площею 350 кв. м, включаючи операційний, стабілізаційний блоки, робоче приміщення та зону відпочинку. Його обладнано системами водопостачання, електрики, вентиляції, каналізації та резервного живлення.

За словами підполковника Романа Кузіва, перший шпиталь, побудований «Метінвестом», врятував понад 6000 життів за рік. Новий стабпункт оптимізовано для роботи в різних точках фронту та прийому поранених різного ступеня важкості.

Підземний шпиталь. Фото: «Метінвест» Підземний шпиталь. Фото: «Метінвест» Підземний шпиталь. Фото: «Метінвест»

Контекст

У вересні 2024 року запрацював перший підземний госпіталь, зведений компанією «Метінвест» у співпраці з Медичними силами. Медичний заклад, розташований поблизу лінії фронту, забезпечує безпечні умови для роботи медиків та лікування поранених. Госпіталь надає повний спектр медичних послуг, зокрема реанімацію, лікування та утримання пацієнтів до їх виписки або евакуації до інших стаціонарних закладів.

Основою шпиталю стали спеціально розроблені «Метінвестом» сталеві бункери-«криївки», які були модернізовані та адаптовані до потреб військових медиків. Обладнання та укомплектованість шпиталю відповідають стандартам польових госпіталів другого ешелону (Role/Echelon 2) за класифікацією НАТО. На будівництво та оснащення цього підземного медичного закладу «Метінвест» інвестував понад 20 млн грн.