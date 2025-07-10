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«Метінвест» створив сталеві підземні укриття для шкіл. Проєкт «Цитадель» показали на URC 2025 у Римі (фото)

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Державне агентство відновлення та група «Метінвест» на Ukraine Recovery Conference (URC) 2025 у Римі презентували проєкт «Цитадель» – модульні сталеві підземні укриття. Вони встановлюватимуться в українських школах для захисту дітей під час повітряних тривог, повідомила пресслужба групи.

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Деталі

  • Композицію з двох модулів-«криївок», обладнаних як шкільні укриття, під час конференції мали змогу оглянути всі відвідувачі конференції.
  • «Цитадель» спроєктована з урахуванням особливостей освітнього середовища. Укриття – це циліндричні конструкції діаметром 2,4 м, які монтуються в землю на глибину до 5 м на шкільних подвір’ях або поруч із будівлями. Модуль для шкіл розрахований на 48 людей, а кілька модулів можна обʼєднувати в складні конфігурації.
  • Універсальність конструкції дає змогу адаптувати її до різних умов і об’єктів – шкіл, лікарень, промислових підприємств, житлових районів і прифронтових територій. 
  • У «Метінвесті» зазначили, що герметичні сталеві секції легко поєднувати в блоки, а монтаж займає лише кілька днів. Укриття можуть слугувати як тимчасовим, так і довготривалим рішенням. 
  • Всередині укриття передбачено місця для сидіння, за потреби – для сну, санвузол, освітлення, вентиляцію. Укриття автономне – витримує обстріли й не потребує підключення до зовнішніх джерел живлення та водопостачання.
Сталеві укриття для шкіл

Проєкт «Цитадель». Фото: група «Метінвест»

Сталеві укриття для шкіл

Проєкт «Цитадель». Фото: група «Метінвест»

Сталеві укриття для шкіл

Проєкт «Цитадель». Фото: група «Метінвест»

Сталеві укриття для шкіл

Проєкт «Цитадель». Фото: група «Метінвест»

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Контекст

Минулого року «Метінвест» створила для Міноборони, в координації з Медичними силами «Схід», перший у країні підземний стабілізаційний пункт для порятунку життів захисників на передовій. Базою для підземного шпиталю стали сталеві бункери-«криївки».

Компанія виробляє велику кількість виробів, які передають для потреб армії. Окрім бункерів-«криївок», це – протимінні трали, захисні екрани для протидії FPV-дронам, «ловці ланцетів», захист для комплексів ППО Patriot, пластини для амуніції та броня для захисту фронтових автівок.

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