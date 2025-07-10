Державне агентство відновлення та група «Метінвест» на Ukraine Recovery Conference (URC) 2025 у Римі презентували проєкт «Цитадель» – модульні сталеві підземні укриття. Вони встановлюватимуться в українських школах для захисту дітей під час повітряних тривог, повідомила пресслужба групи.

Деталі

Композицію з двох модулів-«криївок», обладнаних як шкільні укриття, під час конференції мали змогу оглянути всі відвідувачі конференції.

«Цитадель» спроєктована з урахуванням особливостей освітнього середовища. Укриття – це циліндричні конструкції діаметром 2,4 м, які монтуються в землю на глибину до 5 м на шкільних подвір’ях або поруч із будівлями. Модуль для шкіл розрахований на 48 людей, а кілька модулів можна обʼєднувати в складні конфігурації.

Універсальність конструкції дає змогу адаптувати її до різних умов і об’єктів – шкіл, лікарень, промислових підприємств, житлових районів і прифронтових територій.

У «Метінвесті» зазначили, що герметичні сталеві секції легко поєднувати в блоки, а монтаж займає лише кілька днів. Укриття можуть слугувати як тимчасовим, так і довготривалим рішенням.

Всередині укриття передбачено місця для сидіння, за потреби – для сну, санвузол, освітлення, вентиляцію. Укриття автономне – витримує обстріли й не потребує підключення до зовнішніх джерел живлення та водопостачання.

Проєкт «Цитадель». Фото: група «Метінвест» Проєкт «Цитадель». Фото: група «Метінвест» Проєкт «Цитадель». Фото: група «Метінвест» Проєкт «Цитадель». Фото: група «Метінвест» Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Минулого року «Метінвест» створила для Міноборони, в координації з Медичними силами «Схід», перший у країні підземний стабілізаційний пункт для порятунку життів захисників на передовій. Базою для підземного шпиталю стали сталеві бункери-«криївки».

Компанія виробляє велику кількість виробів, які передають для потреб армії. Окрім бункерів-«криївок», це – протимінні трали, захисні екрани для протидії FPV-дронам, «ловці ланцетів», захист для комплексів ППО Patriot, пластини для амуніції та броня для захисту фронтових автівок.