«Становить загрозу всьому континенту». Україна звернулася до МАГАТЕ після атаки РФ по ЧАЕС

Міністерство енергетики повідомило МАГАТЕ про всі обставини нічної атаки Росії на арку укриття 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС і закликала активізувати міжнародні зусилля, щоб змусити Росію припинити атаки на ядерні обʼєкти, повідомляє пресслужба 14 лютого.

Ключові факти

За даними Міненерго, внаслідок влучання російського ударного дрона арка укриття зазнала суттєвих пошкоджень.

Усі відповідні служби працюють на місці. На цей час радіаційний фон не змінювався, заміри зміни радіаційного фону проводяться постійно.

Україна наголошує, що російські атаки на критично важливу енергетичну інфраструктуру, особливо на ядерні об’єкти, є абсолютно неприпустимими. Міністерство нагадало, щло будь-яке порушення цілісності захисних барʼєрів, систем електропостачання чи моніторингового обладнання може мати серйозні наслідки не лише для України, а й для всього регіону.

«Україна закликає терміново активізувати зусилля світової спільноти на безпрецедентний акт російського ядерного тероризму. Атака на арку укриття 4-го енергоблока ЧАЕС становить загрозу всьому континенту», – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Контекст

Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. У результаті укриття на ЧАЕС було пошкоджене, пожежу загасили.

За даними ДСНС, після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми. На проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень.

Внаслідок удару російського дрона пошкоджена зовнішня оболонка саркофагу та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів, повідомила Державна інспекція ядерного регулювання (ДІЯРУ). Роботи з ліквідації пожежі та оцінка наслідків тривають. Інспекція зазначила, що «вплив події на безпеку НБК обʼєкту «Укриття» потребує додаткової оцінки».

МАГАТЕ вже підтвердило обстріл саркофага. Представники агентства написали, що почули вибух близько другої години ночі.