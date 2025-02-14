Росія атакувала укриття Чорнобильської АЕС, обʼєкт суттєво пошкоджений (фото, відео)

Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Про це повідомив президент Володимир Зеленський 14 лютого. За даними ДСНС, показники радіаційного фону залишаються в межах норми.

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За словами Зеленського, укриття на ЧАЕС було пошкоджене, пожежу загасили. «На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві», – наголосив президент.

«Єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, – це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світові», – заявив Зеленський.

За даними ДСНС, після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми. На проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень.

Внаслідок удару російського дрона пошкоджена зовнішня оболонка саркофагу та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів, повідомила Державна інспекція ядерного регулювання (ДІЯРУ). Роботи з ліквідації пожежі та оцінка наслідків тривають. Інспекція зазначила, що «вплив події на безпеку НБК обʼєкту «Укриття» потребує додаткової оцінки».

Пошкодження саркофагу ЧАЕС. Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак Пошкодження саркофагу ЧАЕС. Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак Попередній слайд Наступний слайд

Уламки російського бойового дрона на ЧАЕС. Фото: ДСНС Пошкодження саркофагу на ЧАЕС. Фото: ДСНС Попередній слайд Наступний слайд

Україна надасть партнерам у США детальну інформацію про російський удар по укриттю Чорнобильської АЕС, заявив голова Офісу президента Андрій Ярмак. За його словами, росіяни систематично запускають дрони через Чорнобильську зону, створюючи загрозу ядерній безпеці.

«Атмосфера тут, у Мюнхені (14 лютого тут починається безпекова конференція, – ред.), така, що всі дуже злі від цієї новини. Не «занепокоєні», як часто буває, а справді злі. У 80-х Кремлю весь світ допомагав ліквідовувати трагедію, коли Москва кидала людей на радіацію. Потім міжнародна спільнота інвестувала в укриття, а сьогодні росіяни запустили по ньому дрон», – наголосив Ярмак.

Про обстріл саркофага повідомило МАГАТЕ. Представники агентства написали, що почули вибух близько другої години ночі.

Пошкоджений саркофаг на ЧАЕС. Фото: МАГАТЕ Пошкоджений саркофаг на ЧАЕС. Фото: МАГАТЕ Пошкоджений саркофаг на ЧАЕС. Фото: МАГАТЕ Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

«Укриття» на ЧАЕС (більш відомий як «Саркофаг») – ізоляційна споруда над четвертим енергоблоком, побудована до листопада 1986 року після вибуху 4-го реактора.

Термін експлуатації саркофага був запланований на 20-40 років, тому у 2000-х роках запроєктовано нове укриття. Новий чорнобильський саркофаг почали споруджувати 2012-го, а здали в експлуатацію 2019 року. «Новий безпечний конфайнмент» (НБК), має забезпечити захист аварійного блоку Чорнобильської АЕС на 100 років.