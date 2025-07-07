Стрічка «F1» із Бредом Піттом стала найкасовішим фільмом Apple, зібравши $293 млн у світовому прокаті за перші 10 днів. Це більше, ніж повні збори попередніх флагманів компанії – «Убивці квіткової повні» Мартіна Скорсезе ($158 млн) і «Наполеона» Рідлі Скотта ($221 млн), пише профільне видання Variety .

Деталі

Фільм про світ перегонів Формули-1 очолює рейтинг прокатних релізів Apple. Стрічка зібрала $57 млн у США і ще $146 млн у світі в перший вікенд, ставши найпотужнішим відкриттям компанії.

Серед країн з найбільшими зборами – Китай ($22 млн), Велика Британія ($17,3 млн), Мексика ($12,3 млн), Франція ($11,5 млн) та Австралія ($9,8 млн).

Фільм зняв режисер Джозеф Косінські («Top Gun: Maverick») з використанням камер IMAX безпосередньо на трасах Формули-1. Завдяки цьому покази на преміальних екранах дали $60 млн – понад 20% від загального бокс-офісу.

Попри високі збори, фільм поки не вийшов на окупність: на виробництво витратили понад $250 млн, а ще близько $100 млн пішло на маркетинг.

Проте хороші відгуки глядачів дають підстави очікувати на стабільну динаміку в прокаті, навіть на тлі конкуренції з новими блокбастерами, зокрема «Jurassic World Rebirth» і перезапусками франшиз «Супермен» та «Фантастична четвірка», зазначило видання.

Контекст

Для Apple «F1» став критично важливим релізом. Попередні дорогі кінопроєкти, як-от «Наполеон» та «Убивці квіткової повні», стали касовими провалами, що поставило під сумнів доцільність амбіцій Apple у великому кіно. У разі невдачі «F1» компанія могла зосередитися виключно на серіальному контенті для Apple TV+.

Попри позитивну динаміку «F1», Apple, ймовірно, не ухвалюватиме стратегічні рішення лише на його основі. Зі статком понад $3 трлн компанія може дозволити собі довгострокові експерименти, яких не можуть собі дозволити традиційні кіностудії. Успіх «F1» – це не лише шанс для Apple у кіно, а й сигнал для ринку: стримінгові гіганти не полишають амбіцій у кінотеатральному прокаті.

П’ять цікавих фактів про стрічку «F1», читайте в матеріалі Forbes Ukraine.