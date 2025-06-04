Вищий антикорупційний суд узяв під варту підозрюваного в організації схеми із заволодіння 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн коштів АТ «Харківобленерго» під час закупівлі трансформаторного обладнання та електровимірювальних приладів. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Прізвища правоохоронці не називають. За даними Центру протидії корупції, йдеться про Леоніда Міндіча.

Деталі

4 червня слідча суддя ВАКС частково задовольнила клопотання детектива та застосувала до особи, підозрюваної в організації схеми мільйонних розкрадань на закупівлях АТ «Харківобленерго», запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 8 млн грн застави. Перед цим цю особу затримали детективи під час спроби залишити територію України, йдеться у повідомленні САП.

Як уточнив ЦПК, рішення ухвалила слідча суддя ВАКС Леся Федорак, а фігурант справи – Леонід Міндіч, який є родичем співвласника «Квартал 95» Тимура Міндіча.

У разі внесення застави на підозрюваного покладатимуться обовʼязки: прибувати за першою вимогою; не залишати межі Києва та Київської області без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду; здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

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Контекст

У серпні минулого року НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому в.о. голови правління АТ «Харківобленерго» Костянтину Логвиненку та ще кільком фігурантам у заволодінні 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн.

За версією слідства, у 2021 році в.о. гендиректора у змові з контролером низки комерційних підприємств-постачальників енергетичного обладнання створили організовану групу, до якої також увійшли інші співробітники товариства.

Слідство заявляло, що в.о. голови «Харківобленерго» забезпечив обрання двох «потрібних» компаній переможцями закупівель 11 904 од. трансформаторного обладнання та 79 425 од. електровимірювальних приладів за завищеною на 132,5 млн грн вартістю. Водночас ціну окремих компонентів обладнання підняли впʼятеро.

«Протягом 2021–2022 рр. унаслідок часткового виконання договору на постачання трансформаторів та лічильників за завищеними цінами АТ «Харківобленерго» завдано збитків на суму 12,5 млн грн», – заявляло НАБУ.

Один із підозрюваних, якому раніше вручили підозру, нібито вказав на причетність Міндіча до організації схеми.