Высший антикоррупционный суд взял под стражу подозреваемого в организации схемы по завладению 12,5 млн грн и покушению на завладение еще 120 млн грн средств АО «Харьковоблэнерго» при закупке трансформаторного оборудования и электроизмерительных приборов. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Фамилии правоохранители не называют. По данным Центра противодействия коррупции, речь идет о Леониде Миндиче.

Подробности

4 июня следственная судья ВАКС частично удовлетворила ходатайство детектива и применила к лицу, подозреваемому в организации схемы миллионных хищений на закупках АО «Харьковоблэнерго», меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 8 млн грн залога. Перед этим данного человека задержали детективы при попытке покинуть территорию Украины, говорится в сообщении САП.

Как уточнил ЦБК, решение приняла следственная судья ВАКС Леся Федорак, а фигурант дела – Леонид Миндич, являющийся родственником совладельца «Квартал 95» Тимура Миндича.

В случае внесения залога на подозреваемого будут возлагаться обязанности: прибывать по первому требованию; не покидать пределы Киева и Киевской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Контекст

В августе прошлого года НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему и.о. председателя правления АО «Харьковоблэнерго» Константину Логвиненко и еще нескольким фигурантам в завладении 12,5 млн грн и покушении на завладение еще 120 млн грн.

По версии следствия, в 2021 и.о. гендиректора в сговоре с контролером ряда коммерческих предприятий-поставщиков энергетического оборудования создали организованную группу, в которую также вошли другие сотрудники общества.

Следствие заявляло, что и.о. председателя «Харьковоблэнерго» обеспечил избрание двух «нужных» компаний победителями закупок 11 904 ед. трансформаторного оборудования и 79 425 ед. электрических измерительных приборов по завышенной на 132,5 млн грн стоимости. В то же время цену отдельных компонентов оборудования подняли в пять раз.

«В течение 2021–2022 гг. в результате частичного выполнения договора на поставку трансформаторов и счетчиков по завышенным ценам АО «Харьковоблэнерго» нанесен ущерб на сумму 12,5 млн грн», – заявляло НАБУ.

Один из подозреваемых, которому ранее вручили подозрение, якобы указал на причастность Миндича к организации схемы.