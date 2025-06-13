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Tesla подала до суду проти колишнього співробітника, звинувативши його у викраденні даних про роботів Optimus

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Tesla подала позов проти свого ексспівробітника, інженера Чжунцзе «Джея» Лі, звинувачуючи його у крадіжці комерційної таємниці, пов’язаної з розробкою роботизованих рук для програми Optimus. Справу було зареєстровано 11 червня, пише Bloomberg.

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Деталі 

  • Згідно зі скаргою, Лі, який працював у Tesla з серпня 2022 по вересень 2024 року, скопіював конфіденційні дані про сенсори рук Optimus на два особисті смартфони. 
  • Крім того, в останні місяці роботи він вивчав технології роботизованих рук і шукав джерела венчурного фінансування з робочого комп’ютера.
  • Менш ніж через тиждень після звільнення Лі заснував стартап Proception. Через п’ять місяців компанія оголосила про розробку «найпередовіших гуманоїдних рук», які нагадують технології Tesla. Proception підтримує акселератор Y Combinator.
  • На сайті компанії зазначено, що вона прагне «змінити взаємодію між людьми та роботами».

Контекст 

Tesla представила перше покоління робота Optimus, названого Bumblebee, у вересні 2022 року. У 2024 році компанія показала відео, на якому двоногий робот другого покоління складає футболку на заводі Tesla. Тоді ж Ілон Маск оголосив, що Tesla розпочне обмежене виробництво гуманоїдних роботів для внутрішнього використання.

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