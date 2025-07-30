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Tesla уклала угоду на $4,3 млрд із LG Energy Solution на постачання LFP-батарей для енергосховищ у США

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Енергосховище Tesla Powerpack на об'єкті Mira Loma компанії Southern California Edison у місті Онтаріо, США /Getty Images

Енергосховище Tesla Powerpack на об'єкті Mira Loma компанії Southern California Edison у місті Онтаріо, США Фото Getty Images

Tesla уклала угоду на суму $4,3 млрд із LG Energy Solution Ltd. щодо постачання літій-залізо-фосфатних (LFP) батарей. Про це пише Bloomberg 30 липня. 

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Деталі 

  • Батареї виготовлятимуться на заводах LG Energy у США, але не використовуватимуться в автомобілях, пише видання. Натомість їх застосовуватимуть у системах зберігання енергії.
  • Для LG Energy угода є частиною стратегії розширення бізнесу зі зберігання енергії в США, і компанія вже планує збільшити виробництво LFP-батарей на спільному підприємстві з General Motors Co. у Теннессі.

Контекст 

Раніше LG Energy у регуляторному документі оголосила про укладення контракту на 5,9 трлн вон (приблизно $4,3 млрд) на постачання LFP-батарей за кордон протягом трьох років, починаючи з серпня 2027 року, не вказуючи клієнта чи призначення продукції.

LG Energy у документі зазначила, що угода передбачає можливість продовження постачання до семи років і збільшення обсягів за домовленістю з клієнтом.

Південнокорейські виробники батарей активно розвивають виробництво LFP-батарей, які є дешевшими та мають вищу енергоємність у холодному кліматі, щоб конкурувати з китайськими компаніями. LG Energy розпочала власне виробництво на заводі в Мічигані в травні.

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