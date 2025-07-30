Tesla уклала угоду на суму $4,3 млрд із LG Energy Solution Ltd. щодо постачання літій-залізо-фосфатних (LFP) батарей. Про це пише Bloomberg 30 липня.

Деталі

Батареї виготовлятимуться на заводах LG Energy у США, але не використовуватимуться в автомобілях, пише видання. Натомість їх застосовуватимуть у системах зберігання енергії.

Для LG Energy угода є частиною стратегії розширення бізнесу зі зберігання енергії в США, і компанія вже планує збільшити виробництво LFP-батарей на спільному підприємстві з General Motors Co. у Теннессі.

Контекст

Раніше LG Energy у регуляторному документі оголосила про укладення контракту на 5,9 трлн вон (приблизно $4,3 млрд) на постачання LFP-батарей за кордон протягом трьох років, починаючи з серпня 2027 року, не вказуючи клієнта чи призначення продукції.

LG Energy у документі зазначила, що угода передбачає можливість продовження постачання до семи років і збільшення обсягів за домовленістю з клієнтом.

Південнокорейські виробники батарей активно розвивають виробництво LFP-батарей, які є дешевшими та мають вищу енергоємність у холодному кліматі, щоб конкурувати з китайськими компаніями. LG Energy розпочала власне виробництво на заводі в Мічигані в травні.