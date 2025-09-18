Австралійський уряд знизив верхню межу цін на російську нафту та запровадив санкції проти близько сотні суден «тіньового флоту», які Росія використовує для ухилення від обмежень. Про це йдеться у повідомленні від 18 вересня на сайті канцелярії міністерки закордонних справ Австралії Пенні Вонг.
Деталі
- Ліміт на вартість російської нафти буде зменшено з $60 до $47,60 за барель. Таке рішення знизить ринкову ціну ресурсу та обмежить надходження до бюджету Росії від продажу сировини, що підтримує її агресивну економіку.
- У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що ці кроки узгоджені з ключовими союзниками, серед яких Євросоюз, Великобританія, Канада, Нова Зеландія та Японія.
- «Австралія продовжує діяти повну заборону на ввезення російської нафти та нафтопродуктів», – заявили в міністерстві.
- Додатково, обмеження торкнулися 95 суден «тіньового флоту». Загалом під дією австралійських санкцій опинилося понад 150 таких одиниць. Такі схеми не тільки забезпечують фінансову подпору агресії, але й створюють значні загрози для екології та безпеки мореплавства.
Контекст
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Австралія запровадила понад 1600 санкцій. У МЗС країни наголосили: «Уряд і надалі застосовуватиме узгоджені та ефективні заходи, аби унеможливити фінансування російської агресії, зокрема через скорочення її нафтових доходів».
У липні ЄС запровадив 18-й пакет санкцій проти Росії, охопивши обмеженнями 14 осіб та 41 організацію. Заходи торкнулися енергетичного й банківського секторів, військово-промислового комплексу, а також компаній у Білорусі та Китаї. Зокрема, ЄС знизив верхню межу ціни на сиру російську нафту з $60 до $47,60 за барель – крок, необхідність якого неодноразово підкреслювала Україна.
