За останній рік низка ключових співробітників компаній Ілона Маска залишила свої посади через його політичну активність і високі вимоги до роботи, пише Financial Times . Це торкнулося як Tesla, так і xAI, де пішли представники різних підрозділів.

Деталі

У Tesla звільнення зачепили працівників відділів продажів у США, розробки акумуляторів і силових агрегатів, зв’язків із громадськістю, команд, що працювали над роботом Optimus і штучним інтелектом, а також директора з інформаційних технологій. У xAI протягом тижня компанію покинули фінансовий директор і головний юрисконсульт.

Financial Times поспілкувалася з більш ніж десятьма нинішніми та колишніми співробітниками компаній Маска, які разом налічують понад 140 000 працівників. Деякі залишали компанії на позитивній ноті, щоб відпочити або запустити власні проєкти. Проте значна частина пішла через вигорання або незгоду зі стратегією та політичними поглядами Маска.

«У світі Ілона єдина константа – це швидка зміна його заступників», – зазначив один із радників бізнесмена. «У Tesla жартують про «час Tesla» – робочу етику, що нагадує цілодобову кампанію. Це не всім до душі».

Роберт Кіл, який у серпні залишив посаду головного юрисконсульта xAI після 16 місяців роботи, опублікував відео, створене штучним інтелектом, де адвокат у костюмі перекидає лопатою розпечене вугілля, підписавши: «Я люблю своїх дітей, але бачу їх замало». Майк Лібераторе, ексфінансовий директор xAI, пропрацював три місяці, після чого перейшов до OpenAI, посилаючись на виснажливий графік у LinkedIn.

За словами високопоставлених співробітників, тиск у компаніях Маска посилився після запуску ChatGPT наприкінці 2022 року. Багато хто вважає, що конкуренція Маска з Семом Альтманом з OpenAI стала причиною додаткового навантаження на персонал.

«Ілон одержимий конкуренцією з ChatGPT і робить усе, щоб обійти Сема», – зазначив один із нещодавно звільнених топменеджерів.

Ще однією причиною звільнень є політична діяльність Маска, зокрема його підтримка Дональда Трампа та ультраправих діячів у США й Європі. Деякі співробітники відчувають дискомфорт через необхідність пояснювати своїм близьким суперечливі погляди Маска на теми, як-от права трансгендерів чи нещодавнє вбивство консервативного активіста Чарлі Кірка.

Ситуацію в Tesla ускладнили масові скорочення – у квітні 2024 року було звільнено 14 000 працівників, а проєкт електромобіля за $25 000 скасували. Це призвело до відтоку керівників. Наприклад, Даніель Хо, який відповідав за цей проєкт, перейшов до Waymo, що працює над автономними таксі Google.

Більшість ексспівробітників уникають публічної критики Маска через страх перед його реакцією. Винятком став Джорджо Балестрієрі, який після восьми років у Tesla заявив, що Маск завдав «величезної шкоди місії компанії та демократичним інститутам». Інший анонімний ексспівробітник додав, що рішення покинути компанію часто продиктоване моральними переконаннями, які не змінити.

Контекст

Незважаючи на втрату ключових кадрів, Ілон Маск активно просуває xAI вперед. Компанія залучила понад $15 млрд інвестицій і звела дата-центр у Мемфісі, де планується встановити 550 000 чипів Nvidia Blackwell для підтримки обчислювальних потужностей.

У березні xAI інтегрувалася із соціальною мережею X, що належить Маску, запустивши чат-бот Grok. Однак репутація стартапу постраждала через поширення ботом контенту з елементами насильства та антисемітизму.

Для розвитку інфраструктури xAI витрачає значні кошти й шукає додаткове фінансування. У липні SpaceX надала компанії $2 млрд, а зараз xAI веде переговори з Tesla щодо можливих інвестицій. У листопаді акціонери Tesla голосуватимуть за дозвіл на вкладення в xAI.

Заснована у 2023 році як конкурент OpenAI та Anthropic, xAI прагне створити «найрозумніший штучний інтелект у світі». Проте компанія поки відстає від лідерів ринку за кількістю клієнтів. Маск наголошує, що ключ до успіху в «ШІ-війнах» – це нарощування обчислювальних потужностей.