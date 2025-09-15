Ілон Маск відреагував на пропозицію ради директорів Tesla про винагороду в $1 трлн, купивши акції компанії на суму близько $1 млрд. Це призвело до різкого зростання їхньої ціни перед початком торгів, пише Bloomberg 15 вересня.

Деталі

Мільярдер придбав акції опосередковано через скасовуваний траст 12 вересня, як зазначено у звіті, оприлюдненому в понеділок. Покупки збіглися з інтерв’ю голови ради Tesla Робін Денхолм, де вона розповідала про переваги компенсаційного пакета для Маска, який може сягнути понад $1 трлн, якщо компанія досягне низки амбітних цілей щодо ринкової вартості та продуктивності.

Акції Tesla зросли на 7,3% у передторговельній сесії. Якщо зростання утримається під час регулярної торговельної сесії, акції компанії повернуться до позитивної динаміки у 2025 році, відновившись після падіння на 45% на початку квітня.

Зазначається, що ця покупка свідчить про впевненість Маска в перспективах Tesla після складного першого півріччя, коли постачання автомобілів у світі скоротилися на 13%. Хоча Маск активно просуває потенціал розробки роботаксі та гуманоїдних роботів, він також попереджав, що компанію можуть чекати «кілька складних кварталів» після того, як США скасують субсидії на покупку електромобілів.

Контекст

Маск востаннє купував акції Tesla на відкритому ринку в лютому 2020 року, за даними Bloomberg. У 2022 році, коли він придбав Twitter, він продав акції компанії на суму понад $20 млрд.

На початку вересня Tesla оголосила новий план винагороди для свого гендиректора Ілона Маска, який може досягти вартості $1 трлн – рекордної суми для американських компаній. Ця 10-річна програма встановлює амбітні цілі, зокрема розвиток бізнесу роботаксі та збільшення ринкової капіталізації Tesla з поточних $1 трлн до $8,5 трлн.

Згідно з умовами, Маск може збільшити свою частку в Tesla до 25%, що є його давньою метою. Якщо всі показники будуть досягнуті, вартість його винагороди зросте з $87,8 млрд до $1 трлн.

Окрім фінансових бонусів, план включає участь Маска в розробці стратегії довгострокової спадковості керівництва компанії. Інвестори вбачають у цій угоді спосіб утримати увагу Маска на Tesla, яка активно розвиває робототехніку та штучний інтелект. Також у звіті згадується пропозиція акціонерів щодо можливої інвестиції Tesla в xAI – стартап Маска, що працює над штучним інтелектом.