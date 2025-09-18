Кілька топменеджерів xAI пішли з компанії після суперечок із двома найближчими радниками Ілона Маска щодо стилю управління та фінансового стану компанії. Про це пише WSJ з посиланням на джерела.
Деталі
- Йдеться про Джареда Бірчалла – CEO Neuralink, який, зокрема, керує сімейним офісом Маска Excession, та Джона Герінга – інвестора, співзасновника інвесткомпанії Vy Capital. Вони фактично здійснюють щоденне управління xAI, тоді як ключові рішення ухвалює сам Маск.
- Деякі керівники висловлювали занепокоєння нереалістичними фінансовими прогнозами та роллю Excession у розпорядженні коштами компанії.
- Серед тих, хто залишив компанію останнім часом, – колишня CEO X Лінда Яккаріно, фіндиректор Майк Ліберейторе, один із співзасновників Ігор Бабушкін та юрисконсульт Роберт Кіл.
- Розбіжності між деякими керівниками xAI та радниками Маска настільки загострилися, що Антоніо Грасіас, давній соратник Маска, зустрівся з керівництвом компанії, щоб їх вирішити, повідомили джерела, знайомі з ситуацією. Грасіас – гендиректор і засновник Valor Equity Partners – один із перших інвесторів Tesla та спонсор xAI.
- Адвокат Маска Алекс Спіро заявив, що будь-які натяки на проблеми з фінансовою звітністю є «неправдивими та наклепницькими», підкресливши, що аудит проводить PwC.
Контекст
Попри кадрові втрати, Маск продовжує активно розвивати xAI. Компанія вже залучила понад $15 млрд і збудувала дата-центр у Мемфісі, де планується розміщення 550 000 чипів Nvidia Blackwell.
У березні Маск об’єднав xAI зі своєю соцмережею X, інтегрувавши чат-бот Grok. Водночас стартап зазнав репутаційного удару після поширення ботом насильницького та антисемітського контенту.
xAI продовжує витрачати значні кошти на інфраструктуру і потребує нового фінансування. У липні стало відомо, що компанія отримала $2 млрд від SpaceX, а також обговорює можливі інвестиції з Tesla. У листопаді акціонери Tesla голосуватимуть за пропозицію дозволити вкладення у xAI.
xAI було засновано Маском у 2023 році як конкурента OpenAI та Anthropic. Попри амбіції створити ʼнайрозумніший ШІ у світіʼ, компанія поки поступається лідерам ринку за кількістю клієнтів. Маск наполягає, що нарощування обчислювальних потужностей є критичним для перемоги в «ШІ-війнах».
