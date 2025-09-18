Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Ключові кадри залишають xAI через конфлікти з радниками Ілона Маска – WSJ

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Кілька топменеджерів xAI пішли з компанії після суперечок із двома найближчими радниками Ілона Маска щодо стилю управління та фінансового стану компанії. Про це пише WSJ з посиланням на джерела. 

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі

  • Йдеться про Джареда Бірчалла – CEO Neuralink, який, зокрема, керує сімейним офісом Маска Excession, та Джона Герінга – інвестора, співзасновника інвесткомпанії Vy Capital. Вони фактично здійснюють щоденне управління xAI, тоді як ключові рішення ухвалює сам Маск.
  • Деякі керівники висловлювали занепокоєння нереалістичними фінансовими прогнозами та роллю Excession у розпорядженні коштами компанії. 
  • Серед тих, хто залишив компанію останнім часом, – колишня CEO X Лінда Яккаріно, фіндиректор Майк Ліберейторе, один із співзасновників Ігор Бабушкін та юрисконсульт Роберт Кіл. 
  • Розбіжності між деякими керівниками xAI та радниками Маска настільки загострилися, що Антоніо Грасіас, давній соратник Маска, зустрівся з керівництвом компанії, щоб їх вирішити, повідомили джерела, знайомі з ситуацією. Грасіас – гендиректор і засновник Valor Equity Partners – один із перших інвесторів Tesla та спонсор xAI.
  • Адвокат Маска Алекс Спіро заявив, що будь-які натяки на проблеми з фінансовою звітністю є «неправдивими та наклепницькими», підкресливши, що аудит проводить PwC.

Контекст

Попри кадрові втрати, Маск продовжує активно розвивати xAI. Компанія вже залучила понад $15 млрд і збудувала дата-центр у Мемфісі, де планується розміщення 550 000 чипів Nvidia Blackwell. 

У березні Маск об’єднав xAI зі своєю соцмережею X, інтегрувавши чат-бот Grok. Водночас стартап зазнав репутаційного удару після поширення ботом насильницького та антисемітського контенту.

xAI продовжує витрачати значні кошти на інфраструктуру і потребує нового фінансування. У липні стало відомо, що компанія отримала $2 млрд від SpaceX, а також обговорює можливі інвестиції з Tesla. У листопаді акціонери Tesla голосуватимуть за пропозицію дозволити вкладення у xAI.

xAI було засновано Маском у 2023 році як конкурента OpenAI та Anthropic. Попри амбіції створити ʼнайрозумніший ШІ у світіʼ, компанія поки поступається лідерам ринку за кількістю клієнтів. Маск наполягає, що нарощування обчислювальних потужностей є критичним для перемоги в «ШІ-війнах».

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні