Кілька топменеджерів xAI пішли з компанії після суперечок із двома найближчими радниками Ілона Маска щодо стилю управління та фінансового стану компанії. Про це пише WSJ з посиланням на джерела.

Деталі

Йдеться про Джареда Бірчалла – CEO Neuralink, який, зокрема, керує сімейним офісом Маска Excession, та Джона Герінга – інвестора, співзасновника інвесткомпанії Vy Capital. Вони фактично здійснюють щоденне управління xAI, тоді як ключові рішення ухвалює сам Маск.

Деякі керівники висловлювали занепокоєння нереалістичними фінансовими прогнозами та роллю Excession у розпорядженні коштами компанії.

Серед тих, хто залишив компанію останнім часом, – колишня CEO X Лінда Яккаріно, фіндиректор Майк Ліберейторе, один із співзасновників Ігор Бабушкін та юрисконсульт Роберт Кіл.

Розбіжності між деякими керівниками xAI та радниками Маска настільки загострилися, що Антоніо Грасіас, давній соратник Маска, зустрівся з керівництвом компанії, щоб їх вирішити, повідомили джерела, знайомі з ситуацією. Грасіас – гендиректор і засновник Valor Equity Partners – один із перших інвесторів Tesla та спонсор xAI.

Адвокат Маска Алекс Спіро заявив, що будь-які натяки на проблеми з фінансовою звітністю є «неправдивими та наклепницькими», підкресливши, що аудит проводить PwC.

Контекст

Попри кадрові втрати, Маск продовжує активно розвивати xAI. Компанія вже залучила понад $15 млрд і збудувала дата-центр у Мемфісі, де планується розміщення 550 000 чипів Nvidia Blackwell.

У березні Маск об’єднав xAI зі своєю соцмережею X, інтегрувавши чат-бот Grok. Водночас стартап зазнав репутаційного удару після поширення ботом насильницького та антисемітського контенту.

xAI продовжує витрачати значні кошти на інфраструктуру і потребує нового фінансування. У липні стало відомо, що компанія отримала $2 млрд від SpaceX, а також обговорює можливі інвестиції з Tesla. У листопаді акціонери Tesla голосуватимуть за пропозицію дозволити вкладення у xAI.

xAI було засновано Маском у 2023 році як конкурента OpenAI та Anthropic. Попри амбіції створити ʼнайрозумніший ШІ у світіʼ, компанія поки поступається лідерам ринку за кількістю клієнтів. Маск наполягає, що нарощування обчислювальних потужностей є критичним для перемоги в «ШІ-війнах».