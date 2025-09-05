Tesla представила новий план винагороди для гендиректора Ілона Маска, потенційна вартість якого може сягнути $1 трлн – безпрецедентна сума для корпоративної Америки, пише Bloomberg .

Деталі

Пропозиція передбачає 10-річну програму з амбітними цілями, серед яких – розвиток бізнесу роботаксі та зростання ринкової капіталізації компанії з нинішнього $1 трлн до $8,5 трлн.

За умовами пакета, Маск зможе збільшити свою частку в Tesla до 25%, чого він давно домагається. У разі виконання всіх показників вартість винагороди зросте з $87,8 млрд до $1 трлн.

Крім фінансових стимулів, план передбачає участь Маска у розробці механізму довгострокової спадковості керівництва компанії.

Інвестори бачать у новій угоді спосіб зберегти фокус Маска на Tesla, яка розвиває нові напрями, включно з робототехнікою та штучним інтелектом. У звіті також є пропозиція акціонерів щодо потенційної інвестиції Tesla у стартап Маска xAI.

На новинах акції Tesla зросли на 2% у Нью-Йорку, хоча від початку року впали на 16%.

Контекст

Раніше компенсаційний пакет Маска 2018 року, оцінений більш ніж у $50 млрд, був скасований судом у Делавері. На момент анулювання в січні 2024 року пакет опціонів на акції оцінювався в $56 млрд, а після 44% зростання акцій Tesla цього року його вартість перевищила $100 млрд.

Поки Tesla оскаржує це рішення, рада директорів намагається утримати Маска новими механізмами винагороди, зокрема й тимчасовим пакетом акцій на $30 млрд.

Попри критику через численні паралельні проєкти Маска та його політичну активність, рада директорів демонструє готовність і надалі робити ставку на його лідерство. Сам Маск у травні заявив Bloomberg, що планує залишатися на чолі компанії ще щонайменше п’ять років.