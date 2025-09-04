Товарообіг України за вісім місяців 2025 року досяг $78,9 млрд, що на $6,3 млрд більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли він склав $72,6 млрд. Імпорт товарів становив $52,6 млрд, а експорт – $26,3 млрд. Про це повідомила Державна митна служба 4 вересня.

Деталі

Оподаткований імпорт склав $40 млрд, що становить 76% від загального обсягу імпорту, з податковим навантаженням 0,52 $/кг. Найбільше товарів імпортували з Китаю ($11,6 млрд), Польщі ($5 млрд) та Німеччини ($4,2 млрд).

Основними категоріями імпорту були: машини, устаткування та транспорт ($20,7 млрд, 29% митних платежів – 129,4 млрд грн), продукція хімічної промисловості ($8,3 млрд, 15% платежів – 64,7 млрд грн) та паливно-енергетичні товари ($6,7 млрд, 28% платежів – 125,2 млрд грн), які разом становлять 68% імпорту.

Експорт з України спрямовувався переважно до Польщі ($3,3 млрд), Туреччини ($2 млрд) та Німеччини ($1,5 млрд). Найбільш експортованими товарами були продовольчі товари ($14,6 млрд), метали та вироби з них ($3 млрд), а також машини, устаткування та транспорт ($2,5 млрд).

При митному оформленні експорту, обкладеного вивозним митом, до бюджету сплачено 174,2 млн грн.

Контекст

Товарообіг України за перше півріччя 2025 року досяг $58,3 млрд, що на $5,6 млрд більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, коли він становив $52,7 млрд. Імпорт товарів склав $38,3 млрд, а експорт – $20 млрд. Про це повідомила Державна митна служба.

Оподаткований імпорт становив $28,9 млрд, що відповідає 76% від загального обсягу імпорту, з податковим навантаженням 0,52 $/кг. Найбільшими країнами-імпортерами були Китай ($8,2 млрд), Польща ($3,5 млрд) та Німеччина ($3,2 млрд).

Основними категоріями імпорту були: машини, устаткування та транспорт ($14,8 млрд, 29% митних платежів – 93,4 млрд грн), продукція хімічної промисловості ($6,2 млрд, 15% платежів – 48,5 млрд грн) та паливно-енергетичні товари ($4,9 млрд, 27% платежів – 87,9 млрд грн), які разом становлять 68% імпорту.

Основними напрямками експорту були Польща ($2,4 млрд), Туреччина ($1,7 млрд) та Італія ($1,2 млрд). Найбільш експортованими товарами стали продовольчі товари ($11,2 млрд), метали та вироби з них ($2,3 млрд), а також машини, устаткування і транспорт ($1,9 млрд).

При митному оформленні експорту, обкладеного вивозним митом, до бюджету надійшло 137,6 млн грн.