Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Товарообіг України за вісім місяців зріс на $6,3 млрд, до $78,9 млрд

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Товарообіг України за вісім місяців 2025 року досяг $78,9 млрд, що на $6,3 млрд більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли він склав $72,6 млрд. Імпорт товарів становив $52,6 млрд, а експорт – $26,3 млрд. Про це повідомила Державна митна служба 4 вересня.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі 

  • Оподаткований імпорт склав $40 млрд, що становить 76% від загального обсягу імпорту, з податковим навантаженням 0,52 $/кг. Найбільше товарів імпортували з Китаю ($11,6 млрд), Польщі ($5 млрд) та Німеччини ($4,2 млрд).
  • Основними категоріями імпорту були: машини, устаткування та транспорт ($20,7 млрд, 29% митних платежів – 129,4 млрд грн), продукція хімічної промисловості ($8,3 млрд, 15% платежів – 64,7 млрд грн) та паливно-енергетичні товари ($6,7 млрд, 28% платежів – 125,2 млрд грн), які разом становлять 68% імпорту.
  • Експорт з України спрямовувався переважно до Польщі ($3,3 млрд), Туреччини ($2 млрд) та Німеччини ($1,5 млрд). Найбільш експортованими товарами були продовольчі товари ($14,6 млрд), метали та вироби з них ($3 млрд), а також машини, устаткування та транспорт ($2,5 млрд).
  • При митному оформленні експорту, обкладеного вивозним митом, до бюджету сплачено 174,2 млн грн.
Товарообіг України за вісім місяців зріс на $6,3 млрд, до $78,9 млрд /Фото 1

Контекст 

Товарообіг України за перше півріччя 2025 року досяг $58,3 млрд, що на $5,6 млрд більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, коли він становив $52,7 млрд. Імпорт товарів склав $38,3 млрд, а експорт – $20 млрд. Про це повідомила Державна митна служба.

Оподаткований імпорт становив $28,9 млрд, що відповідає 76% від загального обсягу імпорту, з податковим навантаженням 0,52 $/кг. Найбільшими країнами-імпортерами були Китай ($8,2 млрд), Польща ($3,5 млрд) та Німеччина ($3,2 млрд).

Основними категоріями імпорту були: машини, устаткування та транспорт ($14,8 млрд, 29% митних платежів – 93,4 млрд грн), продукція хімічної промисловості ($6,2 млрд, 15% платежів – 48,5 млрд грн) та паливно-енергетичні товари ($4,9 млрд, 27% платежів – 87,9 млрд грн), які разом становлять 68% імпорту.

Основними напрямками експорту були Польща ($2,4 млрд), Туреччина ($1,7 млрд) та Італія ($1,2 млрд). Найбільш експортованими товарами стали продовольчі товари ($11,2 млрд), метали та вироби з них ($2,3 млрд), а також машини, устаткування і транспорт ($1,9 млрд).

При митному оформленні експорту, обкладеного вивозним митом, до бюджету надійшло 137,6 млн грн.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні