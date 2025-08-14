Мережа супермаркетів Varus заявила про зростання товарообігу на 18,1% за результатами першого півріччя 2025 року. Мережа розширилася до 115 магазинів та інвестує в енергоефективність попри війну, йдеться у пресрелізі компанії.

Деталі

Товарообігу мережі зріс на 18,1%, що свідчить про «довіру споживачів і стійкість бізнес-моделі», заявила компанія.

Varus відкрив три нові супермаркети: в Одесі, Києві (формат VARUS Home) та в Софіївській Борщагівці (Бучанський р-н, Київська обл.) оснащені сучасними технологіями, такими як каси самообслуговування та сервіс Scan&Go.

Varus заявив, що продовжує розвивати власні торгові марки (ВТМ), яких налічується 14, із часткою 10,5% у товарообігу. У 2025 році планується запуск чотирьох нових ВТМ.

У рамках співпраці з ЄБРР компанія отримала перший транш кредиту на 630 млн грн із загальної суми понад 1 млрд грн, які спрямовуються на розширення мережі та енергоефективні рішення, зокрема встановлення сонячних панелей на 21 супермаркеті.

У сфері HR компанія найняла 2009 нових співробітників, запустила вакансії для 17-річних.

За перше півріччя 2025 року мережа перерахувала до держбюджету понад 1 млрд грн податків, що на 20,97% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Varus також спрямував 7,7 млн грн на благодійність, включаючи 22 автомобілі для ЗСУ та підтримку 13 притулків для тварин.

Контекст

Varus – українська мережа супермаркетів, що належить ТОВ «Омега» та працює у сфері продуктового ритейлу. Перший магазин відкрили у 2003 році в Дніпрі. Наразі мережа охоплює 113 супермаркетів у різних містах України, а також DarkStore у Києві. Varus представлений у форматах класичних супермаркетів, магазинів To Go та онлайн-платформи.

За даними Opendatabot, ТОВ «Омега» належить кіпрській компанії «Вейгант ентерпрайзіс лімітед», а кінцеві бенефіціари – Валерій Кіптик і Руслан Шостак.

У 2024 році виторг Varus зріс на 14,3%, до 20 млрд грн, порівняно з попереднім роком, але чистий прибуток скоротився на 80,9%, до 38,2 млн грн.