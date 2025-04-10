Скорочення торгівлі і глобального ВВП. СОТ попередила про наслідки митної війни між США та Китаєм

Ескалація торгової напруги між США та Китаєм становить значний ризик різкого скорочення двосторонньої торгівлі, заявила гендиректорка Світової організації торгівлі (СОТ) Нгозі Оконджо-Івеали 9 квітня. За попередніми прогнозами, товарообіг між цими двома економіками може скоротитися на 80%.

Ключові факти

За її словами, підхід «око за око» між двома найбільшими економіками світу – двостороння торгівля яких становить приблизно 3% світової торгівлі – несе ширші наслідки, які можуть серйозно зашкодити світовим економічним перспективам.

Вона наголосила, що оцінки СОТ, засновані на останніх подіях, наголошують на суттєвих ризиках, повʼязаних з подальшою ескалацією.

Негативні макроекономічні ефекти не обмежаться Сполученими Штатами та Китаєм, а поширяться на інші економіки, особливо на найменш розвинені країни. Особливе занепокоєння викликає потенційна фрагментація світової торгівлі геополітичними лініями.

Поділ світової економіки на два блоки може призвести до довгострокового скорочення світового реального ВВП майже на 7%, очікує СОТ.

«Більше того, переорієнтація торгівлі залишається безпосередньою та невідкладною загрозою, яка потребує скоординованої глобальної відповіді. Ми закликаємо всіх членів СОТ вирішувати цю проблему шляхом співробітництва та діалогу», – сказано у заяві.

Контекст

Після повернення до Білого дому в січні Трамп ввів мита на всі товари з Китаю у розмірі 20%; пригрозив запровадженням мит на більшість товарів із Канади та Мексики в розмірі 25% і відклав їх запровадження; ввів високі мита на імпорт сталі та алюмінію; оголосив про введення мита на імпортні автомобілі в розмірі 25% та 2 квітня оприлюднив глобальні взаємні мита.

Пекін заявив, що запровадить мито у розмірі 34% на імпорт із США після набуття чинності мит США на китайські товари. 7 квітня Трамп пригрозив запровадити додатковий 50-відсотковий тариф на китайські товари.

Міністерство торгівлі Китаю 8 квітня заявило, що застосує додаткові заходи у відповідь, якщо Трамп виконає свою погрозу ввести додаткові 50-відсоткові мита на китайські товари. Пекін пообіцяв вжити рішучих дій для стабілізації ринків і «боротися до кінця».

Погрози Трампа накласти на Китай додаткові 50% мита, що призведе до збільшення загального збору до 104%, прозвучали після того, як Пекін дав зрозуміти, що не поступиться в торговій війні.

9 квітня Китай у відповідь на введення нових мит президентом США Дональдом Трампом оголосив, що підвищить мита на американські товари ще на 50% – до 84%. Того самого дня Трамп вирішив призупинити на 90 днів підвищення мит для низки країн, водночас підвищивши мита на китайські товари до 125%.