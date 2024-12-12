Meta пожертвувала $1 млн на інавгурацію Дональда Трампа. Марк Цукерберг хоче налагодити стосунки з обраним президентом

Обраний президент раніше критикував соціальні мережі Марка Цукерберга, стверджуючи, що вони цензурують консервативні погляди, а самого гендиректора Meta закликав посадити у вʼязницю.

Компанія Meta Platforms Inc. пожертвувала $1 млн до інавгураційного фонду Дональда Трампа в рамках зусиль щодо побудови позитивних відносин з адміністрацією нового президента, пише Bloomberg 12 грудня.

Ключові факти

Хоча пожертва і невелика, Meta не робила цього для президента Джо Байдена або попереднього терміну Трампа. Представник Meta підтвердив пожертву, але відмовився від подробиць.

Цукерберг – один із кількох впливових керівників технологічних компаній та венчурних капіталістів, які після критики Трампа, тепер, коли він повертається до Білого дому, постаралися побудувати міцніші стосунки.

Meta володіє Facebook та Instagram, платформами, які Трамп активно використав під час свого першого терміну, поки його облікові записи не були заблоковані після заворушень у Капітолії США 6 січня 2021 року. Компанія заблокувала його акаунти через побоювання, що Трамп спровокує подальше насильство, заперечуючи перемогу Байдена на виборах.

Аккаунти Трампа були відновлені в 2023 році, але він продовжував відкрито говорити про несправедливість з боку Цукерберга. Трамп назвав Meta «ворогом народу», а пізніше натякнув, що Цукерберга слід увʼязнити за ймовірне втручання у вибори.

Контекст

В Meta сподіваються, що Цукерберг зможе розпочати нові стосунки з Трампом, виявивши мʼякшу позицію щодо нової адміністрації.

Meta давно є мішенню консерваторів у Вашингтоні, раніше у Конгресі закликали боротися з «цензурою консервативних поглядів».

Оскільки керівники Meta усвідомили потенціал Трампа для перемоги на виборах 2024 року, Цукерберг провів останні 18 місяців, намагаючись відновити відносини. За словами двох джерел, Цукерберг провів щонайменше дві особисті телефонні розмови з Трампом протягом літа. У листопаді Цукерберг та Трамп провели особисту зустріч.