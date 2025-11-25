Підписка від 25 грн
Трамп: Ми дуже близькі до угоди про завершення війни в Україні (доповнено)

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

2 хв читання

Дональд Трамп виступає в Рожевому саду Білого дому на церемонії помилування індиків до Дня подяки /Getty Images

Дональд Трамп виступає в Рожевому саду Білого дому на церемонії помилування індиків до Дня подяки Фото Getty Images

Вашингтон «дуже близький» до угоди про завершення війни в Україні. Про це заявив президент США Дональд Трамп, виступаючи в Рожевому саду Білого дому на церемонії помилування індиків до Дня подяки, пише Sky News. Проте він визнав, що процес залишається непростим. Трамп доручив спецпосланцю Стіву Віткоффу зустрітися з Путіним, а міністр армії США Ден Дрісколл у цей час зустрічатиметься з українськими переговорниками.

  • Трамп заявив, що США «рухаються до угоди». Попри складність переговорів, він вважає, що прогрес є і що завершення конфлікту може бути ближчим, ніж здається. 
  • «Це нелегко, але я думаю, що ми це зробимо… Я думаю, що ми дуже близькі до угоди, ми це дізнаємося», – сказав президент США. 
  • Він також повторив свої давні твердження про те, що розраховує швидко завершити кілька глобальних воєн і що припинити російське вторгнення в Україну, на його думку, мало би бути простіше, ніж виявилося на практиці.
  • Раніше сьогодні Axios з посиланням на голову Офісу президента України Андрія Єрмака повідомило, що Володимир Зеленський хоче зустрітися з Дональдом Трампом якомога швидше, можливо, вже на День подяки, щоб остаточно узгодити спільний план завершення війни з Росією
  • Доповнено. Трамп доручив спецпосланцю США Стіву Віткоффу зустрітися з Путіним у Москві, а міністр армії США Ден Дрісколл у цей час зустрічатиметься з українською стороною. Сам Трамп чекає на зустріч із Зеленським і Путіним «найближчим часом», але тільки коли мирна угода буде остаточною або угода опиниться на завершальній стадії.
  • «Я з нетерпінням чекаю на можливість найближчим часом зустрітися з президентом Зеленським і президентом Путіним, але ЛИШЕ тоді, коли угода про завершення цієї війни буде остаточно укладена або перебуватиме на фінальній стадії. Дякую за увагу до цієї вкрай важливої справи, і сподіваймося всі разом, що МИР вдасться досягти якомога ШВИДШЕ!», — йдеться у повідомленні Трампа в Truth Social.

Контекст

23–24 листопада у Женеві відбулися переговори між високопосадовцями США та України щодо запропонованого Вашингтоном плану припинення війни. Київ разом із європейськими партнерами вніс контрпропозиції, ключовим елементом яких стали безпекові гарантії за зразком статті 5 Північноатлантичного договору НАТО. За підсумками зустрічі сторони підготували «оновлений і доопрацьований рамковий документ про мир»; робота над ним продовжується. Forbes Ukraine відстежував розвиток подій навколо цього плану.

25 листопада в Абу-Дабі українська делегація принципово погодилася з мирним планом, запропонованим адміністрацією президента Дональда Трампа; залишилися лише «незначні деталі», які ще треба узгодити. Про це повідомили CBS News, ABC News та Axios з посиланням на американських чиновників і джерела, обізнані з ходом переговорів.

Речниця Білого дому Каролін Лівітт заявила, що Сполучені Штати досягли «суттєвого прогресу» у підготовці мирної угоди між Україною та Росією, однак ще є «кілька чутливих, але цілком розв’язних моментів», які потребують фінального узгодження.

