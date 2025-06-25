Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заблокував відкриття кластерів переговорів про членство в ЄС. Але Україна і 26 країн-членів, схоже, знайшли шлях, як обійти його і не гаяти час. Чи є тут ризики?

Україна в 2025 році хоче відкрити всі шість кластерів переговорів про членство в ЄС. Кожен кластер відкривається одностайною згодою всіх країн-членів Євросоюзу та, по суті, є напрямком законодавства, яке необхідно привести у відповідність до норм ЄС.

Попри виконання необхідних умов, Україна так і не змогла відкрити перший і ключовий кластер – «Основи». Причиною вже традиційно стали вето Угорщини та категорична позиція угорського прем’єра Віктора Орбана.