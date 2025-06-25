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«Орбан йде ва-банк». Україна і 26 країн придумали, як обійти вето Угорщини на переговори про членство в ЄС. Forbes Ukraine дізнався деталі

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

3 хв читання

Орбан, Угорщина /Getty Images

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті НАТО в Гаазі, 24 червня 2025-го Фото Getty Images

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Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заблокував відкриття кластерів переговорів про членство в ЄС. Але Україна і 26 країн-членів, схоже, знайшли шлях, як обійти його і не гаяти час. Чи є тут ризики?

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Україна в 2025 році хоче відкрити всі шість кластерів переговорів про членство в ЄС. Кожен кластер відкривається одностайною згодою всіх країн-членів Євросоюзу та, по суті, є напрямком законодавства, яке необхідно привести у відповідність до норм ЄС.

Попри виконання необхідних умов, Україна так і не змогла відкрити перший і ключовий кластер – «Основи». Причиною вже традиційно стали вето Угорщини та категорична позиція угорського прем’єра Віктора Орбана.

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