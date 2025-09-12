США планують чинити тиск на країни G7, щоб мита на товари з Індії та Китаю за купівлю російської нафти, прагнучи змусити Росію до мирних переговорів з Україною. Про це пише Financial Times , посилаючись на чотири джерела, обізнані з цими планами.

Деталі

У п’ятницю міністри фінансів країн G7 під час відеоконференції обговорять пропозицію США щодо нових заходів, спрямованих на підтримку ініціативи Дональда Трампа щодо укладення мирної угоди в Україні.

Цього тижня Трамп закликав Євросоюз запровадити мита до 100% на товари з Китаю та Індії, а тепер прагне залучити до цього союзників по G7.

«Закупівлі російської нафти Китаєм та Індією фінансують військову машину Путіна, що сприяє продовженню безглуздого знищення українського народу», — заявив представник Міністерства фінансів США.

Речник не уточнив розмір планованих мит, але джерела, знайомі з ситуацією, повідомляють, що США пропонують мита в діапазоні від 50 до 100 відсотків.

Канада, яка головує в G7 і приймала останній саміт у Альберті в червні, зазначила, що скликала цю зустріч після консультацій зі США. За словами канадської сторони, обговорюватимуться «додаткові кроки для посилення тиску на Росію та обмеження її військових можливостей».

«G7 рішуче засуджує незаконну та невиправдану війну Росії», — заявив Джон Фрагос, речник міністра фінансів Канади.

Переговори включатимуть пропозиції щодо запровадження мит на країни, які продовжують фінансувати російську військову машину, зазначив анонімний канадський чиновник.

У Брюсселі сподіваються переконати США, що подібного тиску можна досягти через посилення санкцій проти російських енергетичних компаній або перенесення на 2027 рік терміну припинення закупівель російської нафти та газу країнами ЄС.

За словами трьох європейських посадовців, це вимагатиме від Трампа тиску на Угорщину та Словаччину, які продовжують закуповувати російську нафту через трубопроводи та раніше блокували жорсткіші санкції ЄС.

ЄС уже розглядає можливість санкцій проти Китаю за закупівлю дешевих російських нафти та газу. Водночас близько 20% газу, який споживає ЄС, все ще надходить із Росії.

Контекст

На початку серпня Дональд Трамп запровадив 25-відсоткові мита на товари з Індії через її продовження закупівель російської нафти. Пізніше мита були підвищені до 50%.

3 вересня, спілкуючись із європейськими лідерами, Трамп заявив, що Європа повинна посилити тиск на Китай, щоб змусити його відмовитися від купівлі російських нафти та газу. Він також закликав європейські країни припинити імпорт російської нафти, наголосивши, що такі закупівлі «фінансують» війну. Міністр енергетики США Кріс Райт наголосив, що європейські держави повинні відмовитися від російських енергоносіїв, якщо хочуть, щоб США посилили санкції проти Росії.