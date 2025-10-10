Сенат США ухвалив законопроєкт, який вимагає від виробників чипів Nvidia і AMD спершу забезпечувати продукцією американські компанії, а вже потім – китайські. Це стало ударом для індустрії, яка намагалася заблокувати ініціативу, пише Bloomberg .

Деталі

Двопартійний законопроєкт, схвалений 10 жовтня, спрямований на посилення конкурентоспроможності США у високотехнологічних галузях і обмеження експорту до Китаю та інших «іноземних противників».

Співавтор документа, сенатор-республіканець Джим Бенкс, заявив, що його мета – «зміцнити національну безпеку та економічну незалежність».

Сенаторка від демократів Елізабет Воррен наголосила, що ухвалення закону гарантує американським клієнтам, зокрема малому бізнесу та стартапам, «пріоритет при закупівлі найновіших ШІ-чипів».

Технічна індустрія виступила проти ініціативи, попереджаючи, що вона може обмежити конкуренцію і загальмувати інновації. Nvidia у вересні заявила, що США вже є її найбільшим ринком, а нові правила «вирішують неіснуючу проблему».

Попри ухвалення Сенатом, доля законопроєкту залишається невизначеною. Палата представників у вересні прийняла свою версію оборонного бюджету без пунктів про експортний контроль, тож обидві палати мають узгодити фінальний документ.

Контекст

Ініціатива з’явилася після того, як адміністрація Дональда Трампа цього літа досягла угоди з Nvidia та AMD про пом’якшення обмежень на експорт чипів до Китаю. Опоненти планують і надалі тиснути на Конгрес, аби вилучити ці положення з остаточного закону.

Китайські митні органи упродовж останніх тижнів посилили перевірку поставок чипів Nvidia, повідомила напередодні FT. За даними трьох співрозмовників видання, Пекін мобілізував спеціальні команди інспекторів у головних портах країни для суворішого контролю імпорту напівпровідників.

Перевірки спрямовані на те, щоб запобігти використанню китайськими компаніями спеціальних версій американських процесорів Nvidia – передусім моделей H20 і RTX Pro 6000D, створених для ринку Китаю. За даними FT, Пекін посилює обмеження на імпорт таких продуктів, прагнучи зменшити залежність національної індустрії від американських технологій.