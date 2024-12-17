Дональд Трамп зустрівся з гендиректором TikTok Шоу Цзи Чу. Платформа намагається уникнути заборони в США

Генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго в 16 грудня, оскільки популярний відеододаток покладає надії на нового президента, який врятує його від заборони в США, пише Financial Times 17 грудня з посиланням на джерела.

Ключові факти

Додаток, що належить ByteDance, може бути заборонений для 170 млн користувачів компанії в США, якщо вона не відмовиться від своєї китайської материнської компанії відповідно до закону, який набуде чинності 19 січня, за день до інавгурації Трампа на посаді президента.

Приватна зустріч Трампа з Шоу Цзи Чу відбулася на тлі того, що спроби TikTok боротися із забороною в суді поки що не мали успіху. Апеляційний суд США відхилив позов проти закону та подальше прохання зупинити його.

Раніше Трамп заявляв, що «врятує» платформу, намагаючись зберегти «конкуренцію» з Meta Марка Цукерберга, яку він критикував за «цензуру правих голосів».

Виступаючи перед журналістами на своєму курорті Мар-а-Лаго, Трамп підтвердив цю думку, заявивши, що він «трохи симпатизує» TikTok.

«Ми розглянемо це питання», – сказав Трамп, коли його запитали, як він планує скасувати заборону на додаток наступного місяця.

TikTok підтримав позицію Трампа, подавши 16 грудня клопотання про те, щоб Верховний суд тимчасово заблокував закон.

«Існує обґрунтована ймовірність того, що нова адміністрація призупинить виконання закону або іншим чином спробує помʼякшити його найбільш серйозні потенційні наслідки», – йдеться в позові TikTok.

Контекст

Закон про поділ або заборону платформи був підтриманий адміністрацією Джо Байдена з міркувань національної безпеки, а Міністерство юстиції стверджувало, що додаток може використовуватися Пекіном ыз метою пропаганди та шпигунства. Закон був прийнятий за двопартійної підтримки у Конгресі.

TikTok вважає закон неконституційним і заявив, що відділення від ByteDance буде технічно «нездійсненним» у термін дії закону. Пекін також заявив, що виступає проти продажу.

Трамп не прояснив, які механізми він використовуватиме, щоб уникнути заборони TikTok. Деякі експерти зазначають, що закон дозволяє TikTok продовжувати роботу, якщо президент визначить, що програма більше не перебуває під контролем Китаю, припускаючи, що Трамп може просто оголосити про це.

Американські компанії та їхні керівники вишиковуються в чергу, щоб зустрітися з обраним президентом США, генеральний директор Meta Марк Цукерберг пожертвував $1 млн на інавгурацію Трампа. Amazon та генеральний директор OpenAI Сем Альтман також зробили пожертвування.