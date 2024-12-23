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В Росії фактично повністю заблокували YouTube

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Трафік відеохостингу YouTube у Росії скоротився до 20% від показників до так званого «уповільнення». YouTube де-факто заблокований у РФ, повідомив 23 грудня IT-експерт і виконавчий директор «Товариства захисту інтернету» Михайло Клімарьов, передає Meduza.

Деталі 

  • Через сервіс моніторингу Google, останні дні показали значне обмеження доступу до YouTube. 
  • На сьогоднішній день трафік з РФ становить 8,5 пойнтів, у той час як до «уповільнення» цей показник був 40 пойнтів, що свідчить про фактичне блокування YouTube у Росії, говорить експерт. 

Контекст 

У середині липня російські користувачі почали скаржитися на знижену швидкість завантаження відео на YouTube. Роскомнагляд пояснив це «зношуванням обладнання Google», яке не оновлювалося після виходу компанії з Росії через війну в Україні. Проте Google спростував ці заяви, зазначивши, що при використанні VPN проблеми із завантаженням не виникають.

Згідно з повідомленнями російського видання Meduza з посиланням на джерела в телекомунікаційній сфері, влада РФ попередила провідних операторів звʼязку про намір обмежити швидкість відтворення відео на YouTube до 128 кілобіт за секунду. Таке обмеження дозволить лише слухати аудіо або переглядати відео з роздільною здатністю до 240p. Повне блокування YouTube не планується: влада сподівається, що росіяни самі припинять користуватися платформою через незручності.

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