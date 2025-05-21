Трамп схвалив проєкт системи ППО «Золотий купол» за $175 млрд для захисту США від Китаю і Росії

Президент США Дональд Трамп схвалив проєкт системи ППО «Золотий купол» (Golden Dome) вартістю $175 млрд і призначив генерала Космічних сил США Майкла Гетлайна керівником програми, спрямованої на протидію загрозам від Китаю та Росії. Про це пише Reuters 21 травня.

Деталі

Програма, ініційована Трампом у січні, передбачає створення мережі з сотень супутників для виявлення, відстеження та потенційного перехоплення ракет.

Golden Dome, за словами Трампа, стане ключовим елементом його військової стратегії та захистить США, а Канада висловила бажання приєднатися до проєкту. Офіс прем’єр-міністра Канади Марка Карні підтвердив, що тривають переговори про нове безпеково-економічне партнерство з США, включно зі зміцненням NORAD та участю в Golden Dome.

Трамп заявив, що щит буде готовий до січня 2029 року, хоча експерти сумніваються в реальності термінів і вартості. За оцінками Конгресійного бюджетного офісу, проєкт може коштувати до $831 млрд протягом 20 років.

Проєкт, натхненний ізраїльським «Залізним куполом», включає масив супутників спостереження та атакувальні супутники для знищення ворожих ракет на старті.

Участь компаній SpaceX, Palantir і Anduril, а також L3Harris, Lockheed Martin і RTX, викликає занепокоєння демократів щодо прозорості закупівель. L3Harris уже інвестувала $150 млн у завод в Індіані для виробництва супутників, які можуть бути адаптовані для Golden Dome.

Фінансування проєкту залишається невизначеним: республіканці пропонують $25 млрд початкових інвестицій у межах $150-млрд оборонного пакета, але його ухвалення в Конгресі під питанням. Без затвердження бюджету терміни реалізації Golden Dome можуть бути зірвані.

Контекст

27 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про розробку нової системи протиповітряної оборони, подібної до ізраїльського «Залізного купола», яка зможе перехоплювати ракети та дрони.

Він доручив Пентагону протягом 60 днів представити план і вимоги до створення протиракетного щита нового покоління, здатного захищати від балістичних, гіперзвукових і крилатих ракет, а також інших сучасних повітряних загроз, із прискореним розгортанням сенсорів і систем перехоплення. Трамп також наказав забезпечити фінансування проєкту, який планується повністю реалізувати у США.