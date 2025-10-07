Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нового 25%-го мита на всі середньо- та великовантажні вантажівки, що імпортуються до США, пише Reuters . Нові тарифи набудуть чинності з 1 листопада 2025 року.

Деталі

«Це рішення спрямоване на захист американських виробників вантажівок від несправедливої іноземної конкуренції», – заявив Трамп, додавши, що виграють від цього такі компанії, як Peterbilt і Kenworth (Paccar) та Freightliner (Daimler Truck).

До переліку транспортних засобів, які потрапляють під дію нових мит, входять: авто для кур’єрських служб, сміттєвози, комунальні машини, автобуси для громадських перевезень і важкі тягачі.

Торгово-промислова палата США виступила проти нових мит, зазначивши, що основними джерелами імпорту є союзники США: Мексика, Канада, Японія, Німеччина та Фінляндія, які не становлять загрозу нацбезпеці.

Найбільше від нових тарифів може постраждати Мексика – найбільший експортер середньо- та великовантажних вантажівок до США. За офіційними даними, з 2019 року обсяги експорту з Мексики зросли втричі – до приблизно 340 000 одиниць на рік. Хоча угода USMCA дозволяє безмитний рух вантажівок, якщо 64% їхньої вартості сформовано в Північній Америці, нові обмеження можуть ускладнити торгівлю навіть у межах угоди.

Мексиканська влада вже висловила опозицію новим тарифам, наголошуючи, що в середньому 50% складників вантажівок, які експортуються до США, — американського походження, включаючи дизельні двигуни.

Нові мита можуть мати довгострокові наслідки для ланцюгів постачання та вартості продукції. Volvo Group інвестує $700 млн у новий завод у Монтерреї (Мексика), запуск якого заплановано на 2026 рік. Всього в Мексиці діє 14 виробників вантажівок і автобусів та 2 виробники двигунів, що забезпечує глибоку інтеграцію з ринком США. За даними Мексики, минулого року США імпортували важких автозапчастин на суму майже $128 млрд, з яких 28% припадало на мексиканські постачання.

Контекст

Дональд Трамп, який повернувся у Білий дім у 2025 році, продовжує свою протекціоністську економічну політику, відому з першого терміну (2017–2021). Його підхід America First спрямований на зменшення торговельного дефіциту США, захист внутрішньої промисловості та повернення робочих місць.

У квітні цього року Трамп шокував світові ринки анонсом «дзеркальних» мит проти більшості торговельних партнерів США, але згодом знизив їхній рівень.

8 серпня набули чинності глобальні імпортні мита США – одні з найвищих за останнє століття. Нові правила кардинально змінюють підхід до світової торгівлі та викликали занепокоєння в десятках країн.

В кінці вересня президент США оголосив про введення 100-відсоткових тарифів на імпортовані в країну ліки та фармацевтичні товари.