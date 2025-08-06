Трамп підписав указ про додаткове 25% мито на товари з Індії через російську нафту (доповнено)

Президент США Дональд Трамп 6 серпня підписав указ, який запроваджує додаткове 25% мито на імпорт товарів з Індії через її закупівлі російської нафти. Це збільшує загальний розмір мита на товари одного з найбільших торгових партнерів США до 50%. Документ зʼявився на сайті Білого дому через кілька годин після того, як у Кремлі завершилися переговори спецпредставника Стівена Віткоффа з президентом РФ Володимиром Путіним.

Деталі

Підписаний указ – частина економічного тиску на Росію через її агресію в Україні.

Індія потрапила під санкції через закупівлю російської нафти, що, на думку США, підтримує економіку Росії і фінансує війну в Україні.

Уряд Індії зараз «прямо чи опосередковано імпортує нафту з Російської Федерації», заявив Трамп в указі.

Водночас документ передбачає можливість пом’якшення заходів, якщо Індія чи інші країни «вживатимуть кроків для врегулювання кризи та узгодження позицій із США».

Нове мито на товари з Індії набирає чинності через 21 день, йдеться у тексті указу.

Документ на сайті Білого дому опублікували через кілька годин після того, як закінчилася зустріч Віткоффа і Путіна. Помічник російського правителя Юрій Ушаков розповів, що розмова була «дуже корисною і конструктивною». «З нашого боку, зокрема щодо українського питання, були передані деякі сигнали. Відповідні сигнали отримані і від президента Трампа», – сказав він.

Доповнено. Індія вважає запровадження мит «несправедливими, необґрунтованими і нерозумними», йдеться в повідомленні індійського МЗС. Офіційний Делі обіцяє вжити всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів.

Контекст

Попри зусилля Індії налагодити діалог із США після лютневого візиту прем’єра Нарендри Моді до Білого дому, переговори між країнами зайшли в глухий кут через чутливі теми, зокрема аграрну політику.

Ще недавно Трамп обіцяв «дуже велику угоду», що мала б відкрити індійський ринок для американського бізнесу. Проте згодом його риторика змінилася.

США є найбільшим торговельним партнером Індії: у 2024 році обсяг двосторонньої торгівлі становив $127,9 млрд.

Попри нові мита, індійська сторона, за даними Bloomberg, планує продовжити переговори про двосторонню торговельну угоду восени. У квітні обидві країни вже погодили рамкові умови майбутньої угоди після зустрічі віцепрезидента США Джей Ді Венса з Моді.

Трамп підписав указ за два дні до закінчення дедлайну 10-денного ультиматуму Путіну з вимогою припинити війну в Україні.

5 серпня Трамп заявив, що розглядає можливість «суттєвого» підвищення мита на індійський імпорт протягом наступних 24 годин. «Індія не була хорошим торговим партнером, тому що вони ведуть багато бізнесу з нами, а ми не ведемо бізнес з ними. Тому ми зупинилися на 25 відсотках, але я думаю, що протягом наступних 24 годин я збираюся підняти цей показник дуже суттєво, тому що вони купують російську нафту», – сказав Дональд Трамп.