Президент США Дональд Трамп спростував інформацію про те, що він тиснув на президента України Володимира Зеленського, вимагаючи передати Росії весь Донбас. Про це він заявив журналістам на борту Air Force One у неділю, 19 жовтня, пише Reuters .

Деталі

На запитання, чи закликав він президента України Володимира Зеленського поступитися Росії всім Донбасом, президент США Дональд Трамп відповів негативно. «Нехай усе залишається, як є зараз. Територія вже розділена. Я вважаю, що Росія захопила приблизно 78% цих земель», – сказав він у коментарі для Reuters.

Однак під час зустрічі Трамп наполягав, щоб Україна відмовилася від значних територій на користь Росії, що, за словами двох джерел, викликало розчарування в української делегації. Крім того, Трамп розмірковував про можливість надання гарантій безпеки як для Києва, так і для Москви, що спантеличило українську сторону.

За словами одного з джерел, зустріч була «досить напруженою», а головним меседжем Трампа було те, що без укладення угоди Україна «замерзне» і зазнає серйозних наслідків. Інше джерело спростувало використання Трампом слова «знищена» щодо України, але обидва співрозмовники Reuters підтвердили, що під час розмови він кілька разів вдавався до ненормативної лексики.

Обидва джерела також зазначили, що на позицію Трампа, ймовірно, вплинула його попередня розмова з президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбулася напередодні зустрічі із Зеленським.

Контекст

Про зустріч Трампа із Зеленським у Вашингтоні стало відомо приблизно за тиждень до її проведення. Українська сторона сподівалася домовитися про постачання далекобійних ракет «Томагавк», які можна було б використовувати для ударів по цілях углиб території Росії. Проте напередодні зустрічі Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, під час якої вони домовилися про нову зустріч із президентом Росії.

За інформацією The Washington Post, у розмові з Трампом Путін висунув вимогу, щоб Україна повністю відмовилася від Донецької області як умову припинення бойових дій. Натомість він висловив готовність поступитися частиною окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

Зустріч із Зеленським, що відбулася 17 жовтня, завершилася пропозицією Трампа обом сторонам «зупинитися на поточних позиціях». За словами одного з джерел Reuters, цю ідею Трамп озвучив безпосередньо під час зустрічі після того, як Зеленський заявив, що не має наміру добровільно віддавати Росії жодні території. Публічно Зеленський підтвердив цю позицію, додавши, що питання «Томагавків» наразі вирішено не обговорювати. Раніше Трамп зазначив, що ці ракети «потрібні нам самим».