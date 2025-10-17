Трамп і Путін знову готуються сісти за стіл переговорів. Після саміту на Алясці обидва лідери прагнуть реваншу. Але, як пишуть Bloomberg , FT і WSJ , нова зустріч може не так наблизити мир в Україні , як послабити тиск на Кремль і поставити під сумнів єдність Заходу

Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін вдруге зустрінуться у Будапешті, щоб обговорити завершення війни в Україні після безрезультатного саміту в Анкориджі.

Угорщину обрали як «дружній майданчик», з датою поки не визначено – домовленість з’явилася після їхньої тривалої розмови телефоном напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому, пише WSJ. Мета – зрушити переговори з мертвої точки, але сам вибір столиці Угорщини вже викликає підозри серед союзників США, додає Bloomberg.

Порядок денний Будапешта

Трамп продовжує просувати себе як миротворця, але водночас коливається щодо нових санкцій проти Кремля й постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk. «Tomahawk потрібні й США, – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті. – Не знаю, що ми можемо з цим зробити».

Варіант запровадження додаткових санкцій проти Росії Трамп назвав «можливим за тиждень-другий», пише Bloomberg. У Вашингтоні розглядають передачу Києву Tomahawk і паралельно вже допомагають розвідданими для ударів по російській енергетичній інфраструктурі, додає WSJ.

Чому саме Будапешт? Премʼєр Угорщини Віктор Орбан – один із небагатьох лідерів ЄС, хто зберіг тісні зв’язки з Росією, виступав проти санкцій щодо РФ і продовжив контракт із «Газпромом» на постачання російського газу. Для Путіна це майданчик, який розхитує трансатлантичну єдність, а для Трампа – «дружня територія», де простіше просувати свій посередницький наратив, пише Bloomberg.

Орбан написав у X (колишньому Twitter), що підготовка до «мирного саміту США–Росія» вже триває, додавши: «Угорщина – острів миру».

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан називає свою країну «островом миру» і пропонує себе посередником у переговорах між США та Росією Фото Getty Images

Що можуть обговорювати Трамп і Путін на зустрічі? В Анкориджі Трамп пропонував послабити частину санкцій проти РФ в обмін на припинення вогню, але Путін наполягав на фактичній капітуляції України й прочитав для президента США «історичну лекцію» – від Рюрика до Хмельницького, пише FT. Після провалу цього саміту Трамп став різкіше тиснути на Москву: дозволив європейцям викуповувати озброєння зі складів США для України та пригрозив продажем Україні далекобійних ракет.

Але через дзвінок Путіна Трампу в четвер, 16 жовтня, ситуація може змінитися. Результат цієї розмови, ймовірно, вплине на переговори американського президента із Зеленським у п’ятницю, 17 жовтня, щодо можливості надання США Україні нової потужної системи озброєння.

Трамп публічно та приватно давав зрозуміти, що схиляється до рішення передати Україні ракети Tomahawk, які здатні долати понад 1600 км, кажуть WSJ два анонімних джерела, обізнані із ходом обговорень.

Але під час президентства Трампа Пентагон запровадив жорстке обмеження на використання американських ракет ATACMS, переданих Україні, – рішення, що фактично позбавляє можливості бити по стратегічних цілях у Росії. Право остаточного схвалення кожного удару залишено за міністром оборони Пітом Гегсетом, який може заблокувати будь-яке їх застосування по території РФ.

Саме це, зазначає WSJ, стало предметом напружених консультацій між радниками Зеленського та американськими військовими, адже Україна наполягає, що без дозволу на ураження тилових об’єктів Росія продовжує воювати безкарно.

Тепер, після сигналів Трампа про можливу передачу далекобійних ракет Tomahawk, Україна бачить шанс не лише розширити арсенал, а й переглянути саму логіку обмежень, які вважає політичними, а не військовими.

Якщо Білий дім не забезпечить реального тиску на Росію, то зустріч з Путіним може обернутися політичним ризиком Фото Getty Images

Нова зустріч підсилює Путіна

Друга зустріч Путіна і Трампа може зняти частину тиску з президента Росії без жодних зобов’язань із його боку. Історик холодної війни, професор Школи передових міжнародних досліджень університету Джонса Гопкінса Сергій Радченко назвав рішення Трампа погодитися на ще одну зустріч із Путіним «майже безглуздим», адже саміт на Алясці у серпні 2025-го не приніс жодних результатів, попри гучну риторику.

Для Трампа проведення другого саміту з Путіним може обернутися серйозним політичним ризиком, якщо Білий дім не поєднає переговори з реальними заходами впливу на Росію, каже Bloomberg старша наукова співробітниця Центру нової американської безпеки (CNAS) і колишня високопосадовиця Пентагону Селеста Волландер, відповідальна за питання Росії та Європи за адміністрації Джо Байдена.

Коли Трамп схарактеризував зустріч з Путіним на Алясці «чудовою та успішною», це змусило президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів терміново прибути до Білого дому, щоб переконати президента США не «зраджувати Україну». Але саміт став переломним моментом іншого типу – найнижчою точкою у відносинах Трампа й Путіна, після якої політика США почала зміщуватися в бік підтримки України, пише FT.

Зустріч Зеленського з Трампом у Білому домі 17 жовтня оповита надією президента України на економічні домовленості та додаткову допомогу від США.