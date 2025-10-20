Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что он оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя передать России весь Донбасс. Об этом он заявил журналистам на борту Air Force One в воскресенье, 19 октября, пишет Reuters .

Подробности

На вопрос, призывал ли он президента Украины Владимира Зеленского уступить России весь Донбасс, президент США Дональд Трамп ответил отрицательно. «Пусть все остается, как сейчас. Территория уже разделена. Я считаю, что Россия захватила около 78% этих земель», – сказал он в комментарии для Reuters.

Однако во время встречи Трамп настаивал, чтобы Украина отказалась от значительных территорий в пользу России, что, по словам двух источников, вызвало разочарование украинской делегации. Кроме того, Трамп размышлял о возможности предоставления гарантий безопасности как для Киева, так и для Москвы, что озадачило украинскую сторону.

По словам одного из источников, встреча была «достаточно напряженной», а главным месседжем Трампа было то, что без заключения соглашения Украина «замерзнет» и испытает серьезные последствия. Другой источник опроверг использование Трампом слова «уничтожена» в отношении Украины, но оба собеседника Reuters подтвердили, что во время разговора он несколько раз прибегал к ненормативной лексике.

Оба источника также отметили, что на позицию Трампа, вероятно, повлиял его предварительный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся накануне встречи с Зеленским.

Контекст

О встрече Трампа с Зеленским в Вашингтоне стало известно примерно за неделю до ее проведения. Украинская сторона надеялась договориться о поставках дальнобойных ракет «Томагавк», которые можно было использовать для ударов по целям вглубь территории России. Однако в преддверии встречи Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, во время которого они договорились о новой встрече с президентом России.

По информации The Washington Post, в разговоре с Трампом Путин потребовал, чтобы Украина полностью отказалась от Донецкой области как условие прекращения боевых действий. В то же время он выразил готовность уступить часть оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Состоявшаяся 17 октября встреча с Зеленским завершилась предложением Трампа обеим сторонам «остановиться на текущих позициях». По словам одного из источников Reuters, эту идею Трамп озвучил непосредственно во время встречи после того, как Зеленский заявил, что не намерен добровольно отдавать России никакие территории. Публично Зеленский подтвердил эту позицию, добавив, что вопрос «Томагавков» было решено не обсуждать. Ранее Трамп отметил, что эти ракеты «нужны нам самим».